Ilary Blasi: é finita con Francesco Totti?/ Il gesto che non lascia dubbi

Ilary Blasi e Francesco Totti sono pronti a ricongiungersi? Il nuovo gesto di allontanamento

Sono per molti, in primis tra i loro fan, la coppia più bella nella storia dello star-system made in Italy, Ilary Blasi e Francesco, ciò nonostante la rottura tra i due vip si direbbe ora certa con un nuovo gesto di lontananza. Ilary e Francesco hanno rappresentato a lungo l’amore di una coppia indissolubile, culminato dopo anni dal matrimonio e giunto al capolinea in un triste epilogo di 20 anni di relazione, che hanno dato alla luce i figli: Isabel, Cristian e Chanel. La scorsa estate 2023 veniva lanciata dagli esperti di gossip la notizia dell’epilogo del matrimonio della coppia più amata di sempre dagli appassionati della cronaca rosa delle star nel Belpaese, tenendo banco sui principali siti di informazione, non solo nostrani ma anche internazionali.

Alvin contro Ilary Blasi su Instagram?/ "Ancora una goccia e il vaso trabocca", ma...

E, intanto, sulla scia delle indiscrezioni che vedono Francesco Totti prossimo alle seconde nozze con l’attuale compagna, la flower designer bionda e dagli occhi da cerbiatta Noemi Bocchi, mentre Ilary Blasi si consolerebbe con il nuovo amore imprenditore tedesco Bastian Muller-Pettenpohl, spunta l’ennesimo gesto di rottura tra gli ex consorti. Si tratta di un particolare che spazzerebbe via ogni speranza, nutrita dai fan dell’ex coppia vip, che i beniamini del gossip made in Italy possano ricongiungersi dopo la separazione.

Francesco Totti e Ilary Blasi, salta la separazione consensuale/ Cosa sta succedendo?

E il gesto del momento, nel dettaglio, giunge da parte della riconfermata conduttrice del reality isolano per L’isola dei famosi 17, Ilary Blasi.

Ilary Blasi cancella ogni traccia di Francesco Totti…

Prossima a coprire la condizione della rinnovata isola, Ilary Blasi si é attivata sul re dei social, sbarazzandosi di ogni traccia lasciata di sé e Francesco Totti come coppia. In che modo? La popolare conduttrice TV ha eliminato tutte le foto dal suo account attivo sul re dei social, Instagram , che la ritraessero con l’ex bomber della Roma e icona del Calcio, fatta la sola eccezione di alcuni post. Quelli in cui figurano i figli avuti dalla blonde TV star con “Er Pupone”. Ma come replica Totti al gesto della Blasi? Almeno per il momento lo sportivo conserva i ricordi social della moglie, via Instagram.

L'isola dei famosi a rischio?/ Spunta l'ultimatum di Alvin: c'entra Ilary Blasi

© RIPRODUZIONE RISERVATA