Ilary Blasi e Francesco Totti: così è cambiato tutto/ Due date hanno segnato la fine e la scelta sui social…

Ilary Blasi e Francesco Totti: nuovi dettagli sull’addio

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua ad alimentare il gossip occupando le prime pagine di tutti i rotocalchi di cronaca rosa. Mentre Totti non condivide alcun tipo di dettaglio su quella che è la sua prima estate da single, Ilary aggiorna i fan sui social mostrandosi sempre più bella. Dopo la vacanza trascorsa in Africa, rientrata in Italia, con i figli ha raggiunto Sabaudia dove si sta godendo il resto dell’estate insieme ai figli.

Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 27 luglio, pubblica le foto di Ilary a Sabaudia dove sfoggia un bikini rosso mentre si intrattiene con la figlia Chanel e qualche amica. Di Totti, naturalmente, non c’è traccia e proprio sulla fine del matrimonio tra l’ex capitano della Roma e la Blasi, Chi svela due date che avrebbero segnato l’inizio della fine.

Ilary Blasi e Francesco Totti: le due date che hanno cambiato tutto

Come scrive il settimanale Chi nel numero in edicola dal 27 luglio, le due date che hanno cambiato totalmente la vita di Francesco Totti coinvolgendo, di conseguenza, anche la sua vita privata sono il 28 maggio 2017 quando ha detto ufficialmente addio al calcio e il 12 ottobre 2020 quando ha perso il padre che è sempre stato un punto di riferimento fondamentale. Due momenti in cui Ilary c’è sempre stata, rimanendo accanto al marito aiutandolo a superare due episodi così importanti della sua vita.

Chi, inoltre, spiega che non ci sarebbero mai stati i messaggi che avrebbero indispettito Totti così come non c’è mai stato l’uomo misterioso. In compenso, Totti avrebbe fatto una scelta importante sui suoi social dove cominciavano ad arrivare i messaggi delle ammiratrici. Ad un certo punto, l’ex capitano della Roma avrebbe tolto la gestione dei social alla sorella di Ilary cominciando ad occuparsene personalmente. Due date e una scelta che avrebbero così cambiato tutto.

