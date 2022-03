ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI IN CRISI?/ Lei: “Giornali hanno fatto figura di m*rda!”

Ilary Blasi e Francesco Totti sono in crisi o no? Alla domanda ha risposto l’ex letterina a “Verissimo”: “Su questa storia si è detto tanto, forse anche troppo. È stato un accanimento mediatico nei confronti miei e della mia famiglia. Io e Francesco non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno, se non ai nostri figli, che ci hanno chiesto cosa stesse accadendo. Da quanto mi sono fidanzata con Francesco Totti, ogni tot anni sono uscite queste illazioni, più o meno pesanti. Dov’è quindi che il gossip si fa più succoso? Quando poi magari si accosta e si dà un nome, un cognome e un volto… Effettivamente è stato un accanimento mediatico, anche se è durato appena tre giorni. Dopodiché si è affievolito, ma la cosa vergognosa è che quotidiani nazionali di una certa credibilità abbiano dato la notizia come se fosse certa e hanno fatto una figura di m*rda. Uso una parola molto forte, come forti sono state le loro illazioni”.

A Ilary Blasi sono stati accostati due nomi, a Francesco Totti invece quello di Noemi Bocchi, con tanto di foto: “Lui l’ha incontrata a un centro sportivo e lei gli ha chiesto una foto con il figlio. Questo però succede tutti i giorni nella vita di mio marito. La sensazione è che sia stato tutto costruito a tavolino. Ma poi mio marito dovrebbe portarsi un amante allo stadio con a 20 metri nostro figlio? Possibile che non ci siano altre foto che testimoniano questa presunta storia?”. Nella questione sono state tirate in ballo anche le sorelle di Ilary Blasi, che indiscrezioni avrebbero voluto coinvolte nella gestione del patrimonio della famiglia Totti: “È stato veramente schifoso”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Ilary Blasi e Francesco Totti sono veramente i crisi?

Ormai da qualche settimana si parla di crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, idea che sarebbe stata smentita pochi giorni fa nel momento in cui i due si sono ritrovati insieme per il compleanno della loro bambina, Isabel. Le voci, però, non accennano a fermarsi, soprattutto dopo che pochi giorni fa lui è stato sorpreso allo stadio per seguire la Roma, a poca distanza da Noemi, accreditata da molti come la sua presunta amante.

Già in passato, però, si era parlato di un tradimento da parte dell’ex capitano giallorosso, avvenuto però in un periodo decisamente particolare. Si deve infatti risalire a inizio 2005, poco tempo prima el fatidico sì pronunciato dalla coppia, mentre la conduttrice de “L’Isola dei Famosi” era in attesa del suo primo figlio, Cristian, che sarebbe nato a novembre.

Francesco Totti ha davvero tradito Ilary Blasi con Flavia Vento? La voce clamorosa

Un mese prima delle nozze di Ilary e Francesco, Flavia Vento aveva rilasciato un’intervista al settimanale ‘Gente’ in cui si definiva “sedotta e abbandonata” dal “Pupone”. I due, a detta dell’attuale concorrente de ‘La Pupa e il Secchione‘, avrebbero quindi avuto un flirt, interrotto poi dall’ex calciatore, che aveva poi deciso di restare con quella che sarebbe poi diventata la sua futura moglie e mamma dei suoi bambini.

Non era mancata la versione di Totti sull’accaduto: “La verità è che ho conosciuto Flavia Ventouna sera in cui Ilary non c’era – ha scritto nella sua autobiografia –. Lei mi viene presentata, è una ragazza carina, parliamo qualche minuto, poi, come succede in queste situazioni piene di gente, ci separiamo perché sia lei sia io abbiamo incrociato nuove persone da salutare. La settimana successiva io sono con gli amici. Mi segnalano che a un altro tavolo c’è una ragazza che sta cercando di attirare la mia attenzione. E’ la Vento. Saluti e sorrisi da una parte all’altra della sala, senza alzarsi per venirsi incontro, poi ognuno si dedica alla propria compagnia. Me ne vado a casa a dormire. Ecco, nella sua versione quella è la notte incriminata”.

