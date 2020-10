ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI, LA FAMIGLIA SI ALLARGA/ Parto della gatta Donna Paola

Donna Paola, la gatta di casa Totti, ha dato alla luce sei gattini. Un lieto evento testimoniato passo dopo passo da Ilary Blasi, che ha documentato ogni istante del parto sulle sue Instagram Story. La micia, che venendo costantemente nominata da Francesco e Ilary è ormai diventata una star dei social a pieno titolo, è stata ripresa in tutte le fasi: dalle contrazioni all’allattamento finale dei gattini. La più preoccupata è apparsa onestamente Ilary Blasi, che ha seguito da vicino ogni passaggio, ma anche il Pupone, alla sua maniera, ha mostrato di interessarsi alla faccenda facendo capolino nella stanza quando però il più era ormai stato fatto. Da sottolineare l’ironia con cui Ilary Blasi ha commentato il lieto evento con il marito Francesco: “Ne ha fatti sei, ti ha ascoltato. Te ne volevi cinque…“. L’espressione dell’ex numero 10 giallorosso? Tutta un programma…

LA GATTA DEI TOTTI PARTORISCE: LA BATTUTA DI ILARY BLASI A FRANCESCO TOTTI

A cosa si riferisce questa battuta di Ilary Blasi? Di certo alle numerose interviste in cui Francesco Totti ha dichiarato di volere 5 figli. Per il momento i figli “umani” dei Totti sono tre: Chanel, Cristian, e Isabel. Ecco allora la “stoccata” di Ilary, che ha demandato a Donna Paola il compito di accontentare i desideri di paternità del marito allargando la famiglia. E a proposito di paternità si può dire che la nascita dei gattini a casa Totti abbia contribuito almeno in minima parte a lenire il dolore provato da Francesco, ma in realtà da tutta la famiglia, per la scomparsa del papà Enzo, venuto a mancare pochi giorni fa a causa del coronavirus. Chissà che non passi anche da momenti di “famiglia” come quelli documentati da Ilary Blasi la capacità di risollevarsi da un durissimo colpo come la perdita del genitore: Donna Paola dal canto suo non ha perso tempo per cercare di portare un sorriso dopo tante lacrime.



