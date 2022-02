Ilary Blasi e Francesco Totti, matrimonio in crisi?/ Dagospia: “Ennesima lite…”

Il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è in crisi? A lanciare la clamorosa indiscrezione è Dagospia, secondo cui la “favola” tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice potrebbe essere alle battute finali. C’è pure una data: il sito di Roberto D’Agostino cita la gita familiare del 5 febbraio scorso. Erano al lago di Castel Gandolfo. Lì sarebbe scoppiata l’ennesima lite tra i due. Insieme da ormai 17 anni, starebbero attraversando un periodo difficile. Al momento però non ci sono prove certe, ma si tratta di voci di corridoio.

Ilary Blasi, gli spoiler sull'Isola dei famosi 2022/ Data d'inizio e cast

I fan della coppia si stanno chiedendo cosa stia accadendo veramente tra loro. Ma dopo la notizia i fan hanno cominciato a riflettere e hanno riportato a galla la festa di Francesco Totti per il 45esimo compleanno, a cui non ha preso parte la moglie Ilary Blasi. Infatti, non ha neppure pubblicato una foto sul sito. Non è comunque l’unico possibile indizio suggerito anche da Dagospia.

Michelle Impossible, pagelle 1a puntata/ Hunziker, che ritmo! Ramazzotti "uomo vero" e quei "baci proibiti"

ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI IN CRISI?

Dagospia ha tirato in ballo anche quanto dichiarato in passato da Ilary Blasi in riferimento alla sua voglia di indipendenza. In una recente intervista alla rivista “F” non aveva escluso che qualcosa potesse accadere tra lei e Francesco Totti. «Trovo sexy la libertà di scegliere. Anche di potermene andare da un giorno all’altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai. Tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo», aveva dichiarato in tale occasione.

Ma è comunque troppo poco per stabilire se sia davvero in atto una crisi nella coppia. «Che vogliano solo un po’ di riservatezza o veramente tra Francesco Totti e Ilary Blasi – sposati dal 2005 e genitori di Cristian, Chanel e Isabel – è finita? Difficile a dirsi», è l’interrogativo lanciato da Dagospia che lascia dunque i fan della coppia con una grande domanda.

Ilary Blasi bacia Michelle Hunziker in diretta:"Ma che fai!"/ "Tra i due litiganti.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA