Ilary Blasi e Francesco Totti: Noemi Bocchi il motivo della rottura? / La verità

Possono dirsi il triangolo amoroso più chiacchierato dell’estate 2022 Francesco Totti e Ilary Blasi insieme alla tanto chiacchierata “terza incomoda” tra i due ormai ex consorti, Noemi Bocchi, e non a caso trapelano ora delle nuove indiscrezioni sui diretti interessati. Quest’ultime, in particolare, smentirebbero la credenza generale secondo cui la rottura tra “Er pupone” e la conduttrice de L’isola dei famosi sarebbe avvenuta per via di un tradimento extra-coniugale dell’ex bomber della Roma. Reduce dal comunicato diramato a mezzo stampa sulla separazione da Ilary Blasi, Francesco Totti starebbe trascorrendo le vacanze estive a Sabaudia dove possiede una villa, quindi lontano dalla presunta nuova fiamma e flower designer, Noemi Bocchi, che invece soggiornerebbe in vacanza a San Felice Circeo, in un appartamento preso in affitto. E mentre il gossip made in Italy crede che il matrimonio tra Ilary e Francesco sia naufragato per un tradimento dell’ex calciatore inferto alla storica consorte con la 34enne, gli amici della flower designer svelano a Di più magazine che in realtà la tanto chiacchierata “terza incomoda” non sarebbe il motivo alla base della rottura del momento. Tuttavia, anche quello che potrebbe definirsi un flirt tra Noemi e Francesco, nato in seguito ad un primo incontro galeotto tra i due avvenuto per via di un torneo di padel -passione di entrambi- ad agosto 2021, potrebbe finire in crisi. Questo, dal momento che gli amici di lei non nascondono al giornale di cronaca rosa che lei sia stanca di vivere un rapporto clandestino con Totti: “Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante”. Insomma non si esclude, quindi, che Noemi possa essere subentrata nella vita di Totti prima che l’ex calciatore finisse in balia di una crisi matrimoniale con Ilary Blasi, o nel mezzo della bufera abbattutasi tra gli storici consorti.

A differenza di Noemi, invece, Totti non vorrebbe affrettare i tempi nella frequentazione intima avviata con Noemi Bocchi, scegliendo quindi di mantenere il massimo riserbo sul rapporto con la 34enne nonostante il gossip non si risparmi alcuna curiosità da mesi sul tanto chiacchierato triangolo amoroso: “Nel pieno della tempesta matrimoniale, Francesco ancora non se la sente di vivere alla luce del sole la relazione con Noemi, anche perché all’orizzonte c’è il confronto in Tribunale con Ilary per la spartizione del loro cospicuo patrimonio”. E se da una parte c’è chi sostiene che ad innescare la crisi matrimoniale tra gli ex consorti vip sia stato un tradimento di Francesco verso Ilary, dall’altra c’è chi invece taccia la Blasi di aver rovinato il suo matrimonio: Alex Nuccetelli, ex storico di Antonella Mosetti, ha dichiarato che Totti sarebbe venuto a conoscenza di una verità compromettente concernente Ilary Blasi. Sul cellulare della conduttrice de L’isola dei famosi 2022 sarebbero stati trovati dei messaggi compromettenti, ricevuti dal personal trainer e pr, Cristiano Iovino.

Con l’accordo di separazione previsto per i due ex consorti, Francesco Totti e Ilary Blasi, genitori dei figli Isabel, Chanel e Christian, devono dividersi un patrimonio stimato del valore di almeno 7 società: in particolare si parla di una holding con patrimonio da sette milioni di euro – con azioni intestate ai genitori vip e ai loro parenti, tra cui la madre, il fratello e il cugino del Capitano. Ma anche Ilary avrebbe coinvolto alcuni parenti nelle attività di famiglia. Non vanno dimenticati, poi, gli immobili, tra cui la mega villa da 1500 metri quadrati e 36 stanze. E ancora la casa a Sabaudia e l’appartamento a Casal Palocco, dove Totti viveva prima di convolare a nozze con la Blasi, un matrimonio celebrato nel 2005. Per non dimenticare, poi, gli introiti milionari degli ex coniugi, una cifra cospicua che si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro.

