Ilary Blasi e Francesco Totti, nuove indiscrezioni sulla separazione/ La presunta lista di ex fidanzate

Ilary Blasi e Francesco Totti: la separazione è sempre più ‘rovente’

L’attenzione mediatica durante la settimana sanremese concede un attimo di tregua alle indiscrezioni di gossip e alle vicende che riguardano la vita privata di personaggi noti appartenenti al mondo dello spettacolo. Ora che il Festival di Sanremo 2024 è giunto alla conclusione, è tempo per le luci dei riflettori di puntare nuovamente su alcune vicende rimaste in sospeso come ad esempio la causa di separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Totti-Blasi, guerra su assegno figli: lui chiede sconto/ Ma spuntano nuove carte: ha speso 3 milioni a Monaco

Nelle scorse settimane sono emersi nuovi retroscena nel merito della rottura e causa legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In particolare, è balzato al novero della cronaca il nome di Cristiano Iovino intervenuto in prima persona per dare la propria versione dei fatti rispetto al rapporto con la conduttrice. Quest’ultima ha chiaramente replicato; ma a destare curiosità è il fatto che il personal trainer sarà coinvolto della causa di separazione per dare la propria versione dei fatti ai magistrati.

Karina Cascella, che frecciatine ad Ilary Blasi!/ “Anche lei non era una santa, qualche soldo l’avrai fatto…”

Ilary Blasi, l’indiscrezione sulla ‘contromossa’ alle dichiarazioni di Cristiano Iovino

Come riporta Leggo – che cita La Repubblica – i magistrati avrebbero accettato di ascoltare Cristiano Iovino come tester di Francesco Totti nel merito della causa di separazione con Ilary Blasi. Il tema è dunque la versione del personal trainer che alcuni giorni fa avrebbe dichiarato pubblicamente di aver avuto una frequentazione con l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Sempre La Repubblica – come riporta Leggo – avrebbe avanzato l’ipotesi di una contromossa in sede legale da parte di Ilary Blasi. Se dal lato di Francesco Totti ‘l’asso’ sarebbe la versione di Cristiano Iovino, dal lato della conduttrice la risposta potrebbe essere la presentazione in tribunale di una vera e propria lista di ex fidanzate dello sportivo. Chiaramente, solo il tempo e il decorso della giurisprudenza chiariranno a chi dei due sarà attribuita la responsabilità della fine del matrimonio.

Ilary Blasi e il libro su Francesco Totti, la reazione di Noemi Bocchi/ Spunta la provocazione sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA