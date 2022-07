Ilary Blasi e Francesco Totti: rancori e ferite prima dell’addio?/ Vecchi gossip…

Ilary Blasi e Francesco Totti: la storia di un amore da favola

Quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stato un amore che ha fatto sognare l’Italia per circa vent’anni. Un amore che ha fatto capire subito l’importanza del sentimento che li univa quando, nel corso di un derby, Totti ha sfoggiato la maglia “sei unica” dedicandola alla donna che è poi diventata sua moglie e la madre dei tre figli. Innamoratissimi, uniti e complici, hanno realizzato il sogno di avere una famiglia unita esattamente come quelle in cui sono cresciuti entrambi. La nascita di Cristian, Chanel ed Isabel ha consolidato il sentimento che è riuscito a superare momenti difficili.

Sin dai primi anni insieme non sono mancati rumors e pettegolezzi sulla coppia sicuramente più amata in Italia. Come ricorda il settimanale Chi nel numero in edicola dal 13 luglio, Ilary era incinta quando si diffuse il gossip, infondato, su un presunto flirt tra Totti e Flavia Vento. Non era vero, ma pare che Ilary abbia sofferto molto per quella situazione.

Ilary Blasi e Francesco Totti: pronti a ricominciare da soli

Nonostante i rumors, sembrava andare tutto a gonfie vele tra Ilary Blasi e Francesco Totti fino allo scorso inverno quando si sono diffusi le prime voci su un presunto momento difficile della coppia. A Totti era stato accostato il nome di Noemi Bocchi, ma tutto era stato prontamente smentito da Totti e Ilary che hanno sempre cercato di proteggere la loro privacy per il bene dei figli. Dopo mesi, però, tutto si è rotto, pare definitivamente.

Oggi, Ilary e Totti sono pronti a ricominciare da soli supportandosi, però, come genitori in tutte le scelte che riguardano Cristian e Chanel, ormai adolescenti e la piccola Isabel.

