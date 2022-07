“Ilary Blasi e Francesco Totti? Rottura vintage e ricca di cliché”/ Selvaggia Lucarelli: “Non ci mancheranno”

Selvaggia Lucarelli sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti: “vintage e ricca di cliché”

La rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti si arricchisce giorno dopo giorno di dettagli, impressioni, indizi e analisi. L’ultima è quella pungente e accurata di Selvaggia Lucarelli che, su editorialedomani.it, parla dell’ormai ex coppia ‘dal sapore vintage’, ripercorrendo non senza tocchi di sarcasmo le indiscrezioni, confermate e non, sulla fine del loro matrimonio. La giornalista sottolinea come “dopo vent’anni di certezze, ci ritroviamo orfani dell’ultimo cliché sentimentale dei primi anni 2000, – definendoli – anni rozzi e spudorati in cui i calciatori sfogliavano gli album delle veline e le veline sfogliavano l’album dei calciatori”.

Selvaggia Lucarelli ripercorre le tappe che hanno portato la coppia Blasi-Totti alla rottura definitiva, ricordando la poca naturalezza di entrambi quando, pochi mesi fa, si sono trovati a smentire la crisi del loro matrimonio in TV. “Perfino l’epilogo ha il sapore vintage della notizia data dai giornali di gossip”, sottolinea la giornalista, aggiungendo “Verrebbe da dire che è vintage perfino la faccenda dell’investigatore privato pagato da Ilary per avere le prove del tradimento, ma quello non è un fatto vintage, è un fatto elitario”.

Ilary Blasi e Francesco Totti, l’analisi di Selvaggia Lucarelli

La pungente analisi di Selvaggia Lucarelli sulla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti cita anche Noemi Bocchi, di cui la giornalista dice: “Chiusa in un silenzio che sa di prudenza, già additata come spietata seduttrice, già bollata dall’ex marito come ‘disinvolta’”. C’è però un aspetto che, per la Lucarelli, è stato un punto vincente nel matrimonio della conduttrice e del calciatore: “in fondo, in vent’anni d’amore esposto e vivisezionato, i due hanno coltivato con intelligenza le loro individualità.”, scrive. E conclude: “Per cui no, non ci mancheranno come elemento fuso, perché distinguiamo bene i contorni di entrambi. Ci mancherà quel sapore vintage delle vecchie copertine di gossip, quando accanto ai nomi di Francesco e Ilary c’erano ancora l’altezza e il segno zodiacale, anziché #adv in una storia su Instagram.”

