Ilary Blasi e Francesco Totti, rottura/ Web in tilt, Selvaggia Lucarelli: “Che figura di m*!”

Ilary Blasi chiude con Francesco Totti: le reazioni a caldo del web

Giunge al capolinea una delle lovestory made in Italy più longeve e più amate non solo nel Belpaese ma anche nel resto del mondo, nata nello showbiz. Si tratta di Ilary Blasi e Francesco Totti. Di recente era circolata incessante la notizia di una sospetta crisi d’amore tra i due ormai ex consorti, dovuta a dei presunti tradimenti dell’ex capitano della Roma con Noemi Bocchi, e in queste ore giunge la conferma della rottura drastica tra la conduttrice tv de L’isola dei famosi 2022 e l’ex calciatore bomber. A dare annuncio dell’addio tra i due consorti ci ha pensato la diretta interessata, Ilary Blasi, in un comunicato diramato attraverso la sua agente e per mezzo dell’agenzia Ansa, che ora scatena tra le reazioni più disparate del web e non solo.

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, si legge tra le righe della nota sulla rottura, come ripreso da Ilary, che dalla relazione con Totti ha avuto 3 figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Di recente qualche beninformato del gossip aveva anche sospettato che i due consorti storici desiderassero la nascita di un quarto figlio, cosa che alla fine non si è verificata, vista la notizia della separazione che ha spiazzato il mondo intero, non solo i fan nostrani della storica coppia vip. Non a caso l’affaire Ilary Blasi e Francesco Totti è diventato un thread mondiale su Twitter, e quindi un argomento di discussione accesa e dolorante. “E’ caduta la monarchia a Roma”, si legge in un malinconico tweet rilasciato dagli utenti a corredo di uno scatto dell’ormai ex coppia vip. E poi ancora si leggono altri tweet nostalgici, a margine delle ultime flash news: “In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al TG1 l’arrivo di Britney Spears come ospite internazionale di Sanremo 2023″; “Il Tg1 manda un servizio sulla rottura di Ilary Blasi e Francesco Totti con tanto di L’emozione non ha voce come colonna sonora. Poco dopo Amadeus annuncia Gianni Morandi co conduttore al Festival. Si stanno meritando tutti i soldi del canone, poi vi lamentate pure”.

Francesco Totti conferma la rottura: la stoccata di Selvaggia Lucarelli

Il portale-web Dagospia aveva anticipato il rilascio del comunicato sulla rottura, previsto per la serata dell’11 luglio, cosa che alla fine si è verificata. Poco dopo si è diffuso anche il comunicato diramato da Francesco Totti: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”.

Insomma sembra proprio che per Totti si sia rivelata particolarmente sofferta la scelta di giungere alla separazione con Ilary. Chissà che in futuro non possa esserci un ritorno di fiamma tra gli ormai ex consorti vip.

Nel frattempo, tra gli utenti popolari la giornalista e giudice di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli, commenta in un tweet al vetriolo l’affaire Totti & Blasi: “Ricordo Ilary Blasi furiosa a Verissimo per le “false” notizie sul suo matrimonio in crisi mentre faceva nomi di giornali e “hanno fatto una figura di merda”. O si è trattata di una profezia auto-avverante o i giornali erano bene informati, a quanto pare”.

Ricordo Ilary Blasi furiosa a Verissimo per le “false” notizie sul suo matrimonio in crisi mentre faceva nomi di giornali e “hanno fatto una figura di merda”. O si è trattata di una profezia auto-avverante o i giornali erano bene informati, a quanto pare. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 11, 2022













