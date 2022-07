Ilary Blasi e Francesco Totti “Sarà una rottura fortissima”/ Un particolare non sfugge…

Ilary Blasi e Francesco Totti: annunciano la separazione

Come aveva anticipato Dagospia, ieri sera Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Il Pupone e la moglie hanno inviato due comunicati distinti all’Ansa. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia“, ha fatto sapere la conduttrice dell’Isola dei Famosi. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”, ha replicato l’ex capitano della Roma.

Ilary Blasi, "relazione con un aitante giovane"/ Retroscena sulla rottura con Totti

Le due dichiarazioni separate di Ilary Blasi e Francesco Totti, tempesta in arrivo tra i due?

Nei mesi scorsi erano circolate le indiscrezioni sulla crisi di Totti e Blasi, fino allo scoop di ieri di Dagospia che annunciava una nota congiunta per le 19.00 di lunedì 11 luglio. Invece la nota congiunta non c’è stata, ma due dichiarazioni brevi e separate. Cosa che non è passata inosservata. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha ipotizzato una rottura importante tra i due: “Il comunicato ‘separato’ è segno di una rottura fortissima, purtroppo”. Secondo Dagospia ci sarà una battaglia legale: “Arriva l’annuncio della separazione tra il Pupone e la sua pupa (e si preannuncia battaglia legale!). I due hanno fatto due comunicati disgiunti all’Ansa”. Ma anche i fan della coppia, che per anni hanno sognato grazie alla loro storia d’amore, sono increduli: “Addirittura 2 comunicati separati, freddissimi, che fanno intuire che si siano lasciati pure male, non era questa la fine che avevo immaginato per la favola Ilary/Totti sono ufficialmente a lutto”, ha scritto un utente su Twitter.

LUCA MARINELLI, ILARY BLASI HA UN NUOVO FIDANZATO?/ "Relazione con aitante giovane"

Il comunicato ‘separato’ è segno di una rottura fortissima (purtroppo ) pic.twitter.com/HhGsTMdiTY — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) July 11, 2022

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi e Francesco Totti, rottura/ Web in tilt, Selvaggia Lucarelli: "Che figura di m*!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA