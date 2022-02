Ilary Blasi e Francesco Totti si separano?/ Un amico “Lui sta per andare via di casa”

É oramai da giorni che soffia vento di crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La coppia, che è sposata da quasi vent’anni, sembrerebbe oramai vicina alla separazione. Nonostante il “Re” di Roma abbia lasciato intendere, attraverso una storia Instagram, che si tratta di una notizia falsa, le voci circa il divorzio si fanno sempre più insistenti. A fugare il dubbio, un amico vicino alla coppia che, nonostante il silenzio dei due, ha lasciato trapelare parole che cancellerebbero ogni supposizione.

Una persona che frequenta abitualmente alla coppia, di cui non si conosce l’identità, ha spiegato che la crisi avrebbe preso il via la scorsa estate, degenerando negli ultimi mesi. I due sarebbero separati in casa e Totti sembrerebbe in procinto di preparare le valigie, trasferendosi altrove. Come riportato da Gossipetv.it, la fonte avrebbe dichiarato: “Francesco sta andando via dal loro attico di 600 metri quadrati. Tornerà nella villa di Casal Palocco, vicino alla madre. Intanto i rispettivi avvocati stanno lavorando alle pratiche della separazione”.

Le cause dietro la crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Non sono note le cause di questa presunta crisi, che sembrerebbe essere sempre più certa. Si parla comunque di silenzi, incomprensioni e malumori tenuti a lungo e che sarebbero peggiorati dopo l’ingresso di terze persone… una certa Noemi, con cui Francesco Totti condivide l’amore per il padel e per il calcio. Anche Ilary, però, sembrerebbe non essere del tutto priva di responsabilità.

La bella conduttrice, prossima a condurre per il secondo anno consecutivo “L’Isola dei Famosi”, ha stretto un’amicizia speciale con l’attore Luca Marinelli. Si tratta tuttavia di semplici voci di corridoio, in quanto nulla è stato comprovato con fotografie. Negli ultimi giorni, inoltre, il Corriere della Sera ha aggiunto, alla lista dei motivi dietro la rottura, problemi economici. La gestione del patrimonio Totti-Blasi sarebbe stata messa nelle mani delle sorelle di Ilary e dei rispettivi da parte. Questo avrebbe messo da parte Vito Scala, ex preparatore atletico e amico fidato di Francesco, causando non poca sofferenza a quest’ultimo.

