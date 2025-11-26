I tempi per il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbero allungarsi: tra i due ex coniugi ci sarebbero tensioni.

In vista del 31 marzo 2026, data del divorzio, ci sarebbero delle tensioni tra Ilary Blasi e Francesco Totti che si sono detti addio da anni aprendo un nuovo capitolo sentimentale con altre persone. Come è noto, Totti fa ormai coppia fissa con Noemi Bocchi mentre Ilary ha voltato pagina con l’imprenditore Bastian Muller con cui, dopo il divorzio, sarebbe pronta a convolare a nozze. Tuttavia, i tempi del divorzio tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice potrebbero allargarsi.

A riferirlo è Giuseppe Candela che, nella rubrica “C’è chi dice…” pubblicata sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 26 novembre 2026. Stando a quello che scrive Giuseppe Candela, infatti, le tensioni e le vendette tra i due ex potrebbero far saltare l’accordo per firmare il divorzio.

Ilary Blasi e Francesco Totti: perché potrebbero allungarsi i tempi del divorzio

Secondo alcuni retroscena raccolti da Giuseppe Candela per il settimanale Chi, la fine tra Ilary Blasi e Francesco Totti non sarebbe così vicina. Secondo quanto si legge sul noto magazine, la Blasi sarebbe davvero felice con Bastian Muller e starebbe seriamente pensando al matrimonio anche se non esclude un colpo di scena. I rapporti con Totti, infatti, non sarebbero affatto migliorati e, in questo clima, come sottolinea Giuseppe Candela, Totti, consapevole della volontà di Ilary di risposarsi, potrebbe far allungare i tempi del divorzio.

“Totti, per vendetta, potrebbe mettersi di traverso a marzo allungando i tempi del divorzio e, di conseguenza, delle nuove nozze dell’ex“, scrive Giuseppe Candela su Chi.