Ilary Blasi e il libro su Francesco Totti, la reazione di Noemi Bocchi/ Spunta la provocazione sui social

Ilary Blasi, come ha reagito Noemi Bocchi al libro ‘Che stupida’

Il libro da poco lanciato da Ilary Blasi continua a fare grande rumore. La conduttrice di Mediaset continua a essere sulla bocca di tutti nelle ultime settimane, dopo l’uscita del documentario Unica su Netflix e ora il libro “Che Stupida” edito Mondadori, che ha presentato poche ore fa nel corso di un evento firma copie a Milano. La Blasi ha deciso di rivelare tutta la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, soffermandosi sul tradimento dell’ex marito con Noemi Bocchi, sua attuale compagna, e confermando di non aver mai vissuto un rapporto aperto per convenienza.

E nelle scorse ore è arrivata anche la reazione di Noemi Bocchi al libro lanciato da Ilary Blasi. Pare che la nuova compagna di vita di Francesco Totti non abbia preso benissimo il fatto che tutta l’attenzione mediatica sia nuovamente finita sulla sua storia d’amore con Totti. La nuova compagna del Pupone, infatti, ha postato una foto nelle sue Ig Stories che sembra essere una chiara provocazioni nei confronti della Blasi.

Ilary Blasi riceve il tapiro da Striscia la notizia

Nelle scorse ore Ilary Blasi, nuovamente finita al centro del gossip dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, è stata raggiunta da Striscia la notizia. L’inviato Valerio Staffelli ha infatti ‘premiato’ la conduttrice rimasta privata de L’Isola dei famosi, in seguito al recente polverone su Totti con l’uscita dell’autobiografia. “Io mi prendo il Tapiro e ti ringrazio però sta volta io non posso. Non posso dire nulla, ci sono una causa e un processo in corso” E subito Ilary dopo si è trincerata in un silenzio di pietra.

Ilary Blasi nel corso della consegna del Tapiro di Striscia la notizia, si è sottratta alle domande di Valerio Staffelli. La conduttrice ha sempre sostenuto che con Cristiano Iovino ci sia stato solo un caffè, una semplice conoscenza mai andata oltre. Il personal trainer, invece, in un’intervista di alcuni giorni fa a Il Messaggero ha dato una versione differente, parlando di ‘frequentazione intima’. Incalzata da Valerio Staffelli, l’ex moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi, si è lasciate scappare solo delle risate nervose ed ha concluso la non-intervista con una battuta: “Mi piace questa intervista che la stai a fare da solo domande e risposte da Staffelli a Gigi Marzullo”. Intanto anche Noemi Bocchi ha punto a distanza la Blasi. Un eccesso di chiacchiericcio che non sembra piacere a nessuno.











