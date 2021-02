Ilary Blasi e il risveglio sexy/ La regina de L’Isola dei famosi nuda sul letto

Decisamente piccante e hot il risveglio mattutino di Ilary Blasi. La nota conduttrice, per anni al timone de Le Iene prima e del Grande Fratello Vip poi, nonché moglie di Francesco Totti, tornerà a breve in televisione con l’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi, il reality show più faticoso della tv, che rifarà la sua comparsa sul piccolo schermo dopo più di un anno a causa della pandemia covid. A marzo si ricomincerà alla grande, e in attesa dell’inizio dello show Ilary Blasi sta alternando momenti di duro lavoro ad altri di completo relax, come appunto quanto vistosi stamane sulle storie Instagram della stessa.

Non sono di certo passate inosservate le foto nuda, ovviamente di schiena, della splendida conduttrice romana, che oltre a mostrare il suo lato sexy non ha dimenticato la vena ironica che da sempre la contraddistingue, visto che negli scatti “bollenti” pubblicati è comparso anche un intruso. Si tratta del gattino Donna Paola, che Ilary Blasi ha poi “ingrandito” mostrandolo in alcuni scatti.

ILARY BLASI E IL SUO RISVEGLIO SEXY: INTANTO A L’ISOLA DEI FAMOSI…

Fatto sta che a 39 anni compiuti da poco, Ilary Blasi continua a sfoggiare un fisico da ragazzina, e sembra che il tempo si sia fermato a quando faceva la Letterina con Gerry Scotti assieme ad altre splendide fanciulle che hanno poi sfondato nel mondo della tv, a cominciare da Silvia Toffanin. Intanto, come detto sopra, fremono i preparativi per l’Isola dei Famosi 2021, e la prima novità sarà l’addio di Alvin, sostituito da Elenoire Casalegno, nei panni appunto di inviata. Non è ancora stato ufficializzato il cast dei partecipanti, che dovrebbe comunque vedere Giovanni Ciacci, Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Melillo, Gilles Rocca e Paul Gascoigne, quindi opinionisti, showgirl, ex calciatori e attori, per un gruppo a 360 gradi davvero ben nutrito ed eterogeneo. Ricordiamo che il programma scatterà il prossimo 8 marzo in diretta su Canale 5 con la formula del doppio appuntamento settimanale così come avviene già per il Gf Vip. Clicca qui per vedere le altre storie di Ilary Blasi



© RIPRODUZIONE RISERVATA