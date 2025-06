Ilary Blasi aspetta un figlio da Bastian Muller? La conduttrice romana ed ex moglie di Totti, che ormai da diversi anni ha ritrovato l’amore con l’imprenditore tedesco, sembra pronta per mettere al mondo un altro figlio dopo quelli con il Pupone. Più volte negli ultimi anni si è parlato di questa possibilità, con Ilary Blasi che ha però spento in quelle occasioni il gossip, questa volta la presentatrice non si è ancora esposta sul tema, ma non è da escludere che possa farlo.

Intanto continua a correre veloce l’indiscrezione e la foto di Ilary Blasi, attualmente in vacanza a Marbella, che si è mostrata in uno scatto mettendo in evidenza anche il fisico. E tra i più attenti ai dettagli c’è chi ha notato un pancino sospetto sfoggiato da Ilary: “Ragazzi, è incinta” la voce che corre sui social ed è spuntata tra i commenti al post. Sarà effettivamente così?

Ilary Blasi, matrimonio in vista con Bastian Muller

L’amore tra la conduttrice e il suo Bastian Muller continua a correre spedito, con Ilary Blasi che sembra più innamorata che mai, una vera e propria pagina felice della sua vita. E la conduttrice romana ha raccontato in alcune occasioni quanto sia forte il sentimento per il suo nuovo amore dopo la fine dell’amore con Francesco Totti. E si vocifera anche di un possibile matrimonio per la coppia, altro tema che è finito tra quelli affrontati già nei mesi scorsi. E questa volta sembra proprio giunto il momento di vedere i due insieme all’altare, vista la proposta di Bastian soltanto un mese fa per la sua Ilary.

Il magazine Chi ha cercato di raccontare nel dettaglio cosa è accaduto tra Ilary e Bastian, con la conduttrice che al momento della proposta “aveva un’espressione molto sorpresa, con un sorriso di commozione che le ha illuminato il volto”.