Ilary Blasi è incinta?/ Fiorello commenta i rumors sulla presunta gravidanza e ironizza: “Si chiamerà Unico!”

Fiorello commenta a Viva Rai2! la presunta gravidanza di Ilary Blasi

Negli ultimi giorni è piombato un nuovo gossip su Ilary Blasi e, in particolare, sulla sua storia d’amore con Bastian Muller. Archiviati gli anni d’oro al fianco di Francesco Totti, sebbene al momento le pratiche del divorzio non si siano ancora del tutto risolte, la conduttrice ha ritrovato sorrisi e serenità al fianco del suo nuovo fidanzato. E, stando alle indiscrezioni circolanti sul web nell’ultimo periodo, sembra che sia intenzionata ad allargare la famiglia e a diventare mamma per la quarta volta, la prima al fianco di Bastian.

Luca Argentero, clamoroso scoop su Fiorello e Doc - Nelle tue mani 3/ "Abbiamo rischiato di..."

La notizia della presunta gravidanza della showgirl è arrivata anche a Viva Rai2! ed è stata commentata nella puntata di questa mattina da Fiorello. Lo showman, commentando e illustrando come in ogni puntata i fatti del momento, si è soffermato su questo rumor: “Ilary Blasi, questa è l’indiscrezione bomba, pare possa essere incinta“. Ad avvalorare questa ipotesi, spiega Fiorello, ci sarebbero alcuni indizi: la decisione della Blasi di non sciare durante una breve vacanza in montagna e, infine, il fatto che sarebbe spuntato un prezioso anello di fidanzamento.

Ilary Blasi e Bastian Muller prossimi alla convivenza?/ Dal primo anniversario alla cena in nave

Fiorello ironizza sul possibile nome del bebè: “Si chiamerà Unico!“

I rumors non sono stati ancora confermati né smentiti dai diretti interessati, pertanto si viaggia al momento sulla strada dell’incertezza. Intanto, però, Fiorello ha voluto commentare l’indiscrezione sulla presunta gravidanza di Ilary Blasi con la sua solita tagliente ironia. “È una bella cosa quando nasce un bambino. Come lo chiamerà?“, si chiede, in riferimento al possibile nome del bebè. Poi, offre una divertente e pungente risposta che strappa una risata a tutti i presenti a Viva Rai2!: “Io ce l’ho: Unico!“.

Simona Ventura, frecciatina ad Ilary Blasi per il docufilm “Unica”?/ “Non avrei mai potuto fare come lei…”

Il chiaro riferimento è a Unica, il docufilm in cui Ilary Blasi ha raccontato, per la prima volta e senza filtro alcuno, i retroscena legati alla rottura con Francesco Totti e ai presunti tradimenti di lui.











© RIPRODUZIONE RISERVATA