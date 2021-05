Ilary Blasi e Jeda: “Presto a cena insieme”/ Smacco a Vera Gemma e invito in diretta!

Non poteva mancare anche nel corso della diciassettesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 il siparietto dedicato a questo ‘triangolo d’amore’ che tanto sta facendo chiacchierare il web e che vede protagonisti Ilary Blasi, Vera Gemma e il suo fidanzato Jeda. Da settimane ormai la conduttrice scherza col ragazzo, stuzzicandolo e chiedendogli un incontro a due, senza la sua compagna. Vera sta chiaramente al gioco, chiedendo anzi di poter uscire a sua volta con Francesco Totti. Questa sera, però, il triangolo ha vissuto una svolta grazie ad un invito a cena. Prima, però, la Blasi si è lamentata con Jeda: “Da quanto è tornata Vera non mi scrivi più! Sedotta e abbandonata!” Lui sorride, Vera ammette di aver sbirciato sul suo cellulare, poi la conduttrice lancia la proposta direttamente al pubblico: un hashtag che, se twittato circa 10 mila volte, decreterà l’invito a cena ufficiale di Jeda nei suoi confronti. Inutile dire che il web si è scatenato e ha regalato in pochi minuti questo invito: “Ormai è fatta! Scegli il ristorante che andiamo a cena!” ha concluso la conduttrice.

