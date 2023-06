Ilary Blasi e la gag col Rolex all’Isola: “Mi dai la quotazione?”/ Paolo Noise la stuzzica, lei lo zittisce

Paolo Noise stuzzica Ilary Blasi sul ‘caso Rolex’ in diretta all’Isola dei Famosi 2023

Non sono mancati i momenti esilaranti nel corso della semifinale de L’Isola dei Famosi 2023. L’ironia di Ilary Blasi, d’altronde, ben si presta alle gag in studio, come accaduto durante l’ultima diretta. La conduttrice non si tira indietro, anche quando è lei a finire al centro di domande scomode che riguardano il suo lavoro e, soprattutto, la sua vita privata. Così quando durante la semifinale sono state fatte allusioni al suo ex Francesco Totti e alla questione dei Rolex, Ilary ha replicato pungente ma senza perdere la sua ironia.

A stuzzicarla sono stati prima Marco Mazzoli e Fabio Alisei che, in collegamento dalla palapa, le hanno chiesto: “Sai che ore sono anche senza aprire la cassaforte?“ Poi, di fronte alle risate di Ilary, Paolo Noise ha battuto ulteriormente sulla questione Rolex, dando il via alla gag in studio.

Ilary Blasi ‘zittisce’ Paolo Noise: “Il Rolex? È fake!”

Lo speaker radiofonico si è unito alla scenetta porgendo un presunto Rolex tra le mani della conduttrice. “Aspetta Marco, adesso faccio una cosa. – ha spiegato in diretta, prendendo il centro dello studio – Voi non mi vedete ma vi mimo la scena. Ilary puoi chiudere gli occhi e porgermi la mano? Le sto porgendo una cosa nella mano. Adesso dimmi anno e quotazione”. Preso l’orologio tra le mani, la conduttrice dell’Isola dei Famosi non si è sottratta al gioco e, anzi, dopo una risata ha zittito Noise: “Posso? È finto, vai a casa: è un fake!”

