Negli ultimi anni Ilary Blasi ha collezionato un flop dietro l’altro, l’ultimo è stato The Couple. Claudio Lippi è corso in sua difesa

Negli ultimi anni la carriera televisiva di Ilary Blasi non è brillata di certo: basti pensare alla serie di programmi che sono stati dei flop e che non sono più stati riproposti: da Eurogames in coppia con Alvin passando per l’esperimento Star in the Star, che voleva replicare il successo di Tale e Quale Show, ma invano. E poi l’ultimo che è stato un caso entrato nella storia della tv: The Couple.

Il reality show che aveva un montepremi di un milione di euro, e che ha visto la partecipazione tra gli altri di Antonino Spinalbese, le sorelle Boccoli, Elena Barolo e Jasmine Carrisi. Dopo una partenza tiepida è andato sempre peggio fino alla decisione choc di Mediaset: la cancellazione mentre i concorrenti erano ancora nella casa. La diretta su Mediaset Extra interrotta all’improvviso lasciando spazio ad altro.

Ilary Blasi difesa da Claudio Lippi: “Quello che le è successo è gravissimo”

Intervistato al Quotidiano Nazionale il conduttore Claudio Lippi, ormai lontano dal mondo della tv (Rai e Mediaset) ha commentato alcuni dei colleghi che stanno continuando a fare carriera come Stefano De Martino, Amadeus e appunto Ilary Blasi. A proposito di The Couple l’anziano conduttore ha dichiarato: “Il suo caso è gravissimo”. Un flop di ascolti senza precedenti e il montepremi andato in beneficenza.

Dopo l’ennesimo flop, per non parlare di tutto il gossip che l’ha vista protagonista da quando si è separato dal marito Francesco Totti, quale sarà il futuro a Mediaset? Dal 7 luglio tornerà in cinque puntata in prima serata Battiti Live appunto con Ilary Blasi e Alvin. L’occasione giusta per divertirsi e riscattarsi? Intanto si mormora di un suo possibile ritorno al Grande Fratello.

