A Battiti Live anche Ilary Blasi si gode la canzone italiana. La padrona di casa del programma musicale ha raccontato di essere una grande fan di Loredana Bertè, e proprio la cantante calabrese ha ispirato la suoneria scelta dalla Blasi sul cellulare. La ex moglie di Francesco Totti ha scatenato i social con una rivelazione fatta proprio a Battiti Live al fianco della cantante di Pazza e Cosa ti aspetti da me, tra i suoi ultimi successi.”Io ti devo confessare una cosa. Sono una tua grandissima fan. Pensa che il mio telefonino, la suoneria del mio telefonino c’è una tua canzone. Quella che fa ‘che cosa vuoi da me'” ha detto la Blasi intonando un breve passaggio della canzone arrivata al quarto posto al Festival di Sanremo 2019 e scritta da Gaetano Curreri.

Una vera e propria passione quella di Ilary Blasi per Loredana Bertè, che a distanza di anni resiste imperterrita: “Quando mi chiamano io metto quella, per farti capire quanto sono tua fan” ha proseguito ancora la ex moglie di Francesco Totti, che si gode il momento anche dal punto di vista sentimentale.

Ilary Blasi scatena i social a Battiti Live

Ancora una volta la protagonista di Battiti Live è lei, Ilary Blasi, che in accoppiata con Alvin e accompagnata da Nicolò Dedevitiis sta mandando avanti il programma musicale di Canale Cinque. Un format capace di interessare ancora una volta i telespettatori, in cerca di relax e divertimento sotto forma di musica.

“E’ la regina assoluta, Ilary ha dato una ventata di freschezza a Battiti Live” si legge tra i messaggi spuntati su X nelle ultime ore dopo la seconda puntata di Battiti Live. E intanto Ilary Blasi si è ripresa la scena dopo il flop dei mesi scorsi con il reality The Couple, finito anche nel mirino di Pier Silvio Berlusconi.