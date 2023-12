Ilary Blasi e l’insolita intervista a Pedro Alonso (Berlino de La Casa di Carta)/ La gag fa impazzire il web

Ilary Blasi e Berlino de La Casa di Carta (Pedro Alonso) cosa ci fanno insieme? Gag geniale per il lancio di Berlino

Dopo il successo del documentario Unica, documentario in cui Ilary Blasi ha raccontato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Netflix ha deciso di inscenare una simpatica ed esilarante intervista tra la conduttrice romana e l’attore Pedro Alonso per il lancio della nuova serie Berlino, spin-off della celebre serie spagnola La Casa di Carta. L’esilarante gag il cui video è disponibile alla fine del secondo paragrafo, vede i due personaggi molto diversi tra di loro chiacchierare in un bar con vista Colosseo.

Netflix per lanciare Berlino ha deciso di puntare su una divertente gag tra Ilary Blasi e Pedro Alonso. La conduttrice romana è ormai una sorta di re Mida capace di portare lustro a tutto ciò che tocca ed in un certo senso l’intervista all’attore spagnolo sicuramente ha catturato l’attenzione. È nato un divertente dialogo il cui video è già virale sul web. Nel dettaglio la Blasi, a cui l’ironia e l’autoironia non manca, inizia la surreale chiacchierata con Alonso chiedendogli: “Siamo due titoli di Netflix, possiamo dire che siamo colleghi?” Da lì parte una diverte intervista tra i due con battute e frecciate rese ancora più simpatiche dal fatto che la conduttrice parla in romano mentre l’attore risponde in spagnolo.

Ilary Blasi ‘promuove’ Berlino: la nuove serie Netflix spin-off de La Casa di Carta disponibile dal 29 dicembre

Netflix è una piattaforma che sa come lanciare i suoi prodotti creando attesa ed interesse nei fruitori. Il video del divertente siparietto di Ilary Blasi a Pedro Alonso per promuovere la nuova Berlino ha già fatto impazzire il web e non è la prima volta che ciò accade. Di recente, per promuovere Suburræterna, lo spin-off di Suburra – La serie con protagonista Spadino Netflix aveva scelto di coinvolgere Francesca Fagnani in un simpaticissimo siparietto nel corso del quale intervistava Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro)

Aldilà della gag tra Ilary Blasi e Pedro Alonso, la nuova serie Netflix Berlino sarà disponibile a partire dal 29 dicembre. Per quanto riguarda la trama è una sorta di prequel in cui Berlino (Pedro Alonso) è un ladro ancora ignaro della malattia che lo colpirà. Ci saranno, inoltre, due amate attrici de La Casa di Carta Itziar Ituño nei panni di Raquel Murillo e Najwa Nimri in quelli di Alicia Sierra.













