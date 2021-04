Ilary Blasi e l’Isola ‘trionfano’ a I Nuovi Mostri/ Striscia premia il twerk e…

Nella puntata di oggi, 2 aprile, Striscia La Notizia ha regalato ai telespettatori uno dei momenti più attesi e divertenti del Tv satirico: la rubrica ‘I nuovi mostri’. La classifica questa sera ha premiato in modo particolare l’Isola dei Famosi, con due dei momenti probabilmente più iconici dell’intera edizione. Ma partiamo dall’inizio. All’ottavo posto della classifica una nuova esilarante scena tratta da Forum (spessissimo inclusa nella rubrica).

Al settimo, invece, il balletto di Tina Cipollari con uno dei pretendenti di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Saliamo al sesto posto con una delle ‘vallette’ di Paolo Bonolis ad Avanti un altro che cerca di emulare il suono della tromba. Così, al quinto posto, ecco finalmente arrivare una scena dall’Isola dei Famosi, in particolare quella in cui Valentina Persia imita Vera Gemma in palapa.

Ilary Blasi e il suo twerk al primo posto de I Nuovi Mostri di Striscia

La nuova classifica de ‘I nuovi mostri’ continua al quarto posto con Mario Giordano a Fuori dal coro, anche lui spesso protagonista nella nota rubrica di Striscia la Notizia. Si arriva sul podio con Adriana Volpe che a Ogni Mattina scoppia a ridere di fronte a Giovanni Ciacci senza riuscire a fermarsi. Arriviamo così al secondo posto occupato da una scena tratta dalla sfida tra Belli e Brutti a Ciao Darwin durante la prova A spasso nel tempo. I due devono risolvere un rebus ma il risultato è esilarante. Così arriviamo in cima: al primo posto della rubrica I Nuovi Mostri di Striscia c’è Ilary Blasi e tutto il suo gruppo di opinionisti intenti a twerkare in diretta. Una scena che rimarrà nella storia del programma.

