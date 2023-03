Ilary Blasi e Noemi Bocchi, sfida sui social?/ Frecciatine a base di marshmallow

Ilary Blasi e Noemi Bocchi: sfida social tra mamme?

Ilary Blasi e Noemi Bocchi si lanciano frecciatine sui social? Ieri Ilary Blasi ha pubblicato nelle sue storie Instagram un video in cui, insieme alla figlia Isabel, arrostisce marshmallow sui fornelli di casa. “Merenda sane”, è la didascalia ironica del video che si conclude con un sorriso felice della bambina. A distanza di poche ore Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti, ha condiviso l’immagine di alcuni marshmallow.

Fino a qui niente di strano, entrambe amano le caramelle, ma c’è chi pensa che dietro delle semplici stories Instagram ci sia qualcosa di più. Come riporta Leggo, l’ipotesi è che Noemi volesse punzecchiare la Blasi: dopo la foto delle caramelle, la Bocchi ha pubblicato una foto dei suoi bambini sulla neve, “come a sottolineare uno stile di vita più sano”.

Ilary Blasi: cancella le foto con Francesco Totti dai social

A pochi giorni dall’inizio della separazione giudiziale, Ilary Blasi ha eliminato dal suo profilo social tutte le tracce dell’ex marito, Francesco Totti. Fanno eccezioni un paio di foto in cui appaiono anche i figli degli ex coniugi. Sulla bacheca della conduttrice dell’Isola dei Famosi 2023 compare ancora la foto dei due ex coniugi con Isabel, la più piccola, scattata a Disneyland, e quella alle Maldive in cui vediamo anche i figli Cristian e Chanel. Molto probabilmente la Blasi ha conservato i due scatti di famiglia, solo perché presenti i figli. A medi di distanza dall’annuncio – separato – della fine del loro matrimonio, Ilary Blasi e Francesco Totti ha da tempo voltato pagina: l’ex capitano della Roma con Noemi Bocchi, Ilary con Bastian Muller. A unirli restano solo i figli, anche i ricordi social sono stati cancellati.

