Ilary Blasi è rifatta?/ Striscia la Notizia svela i ritocchini: labbra e seno…

Striscia la Notizia, nella puntata trasmessa il 24 marzo, all’interno della rubrica “Fatti e rifatti” si è occupata dell’immagine di Ilary Blasi che, nel corso del tempo, è cambiata così come è cambiata la vita di Ilary. Diventata famosa quando era ancora giovanissima, Ilary, nel tempo, è cresciuta, è diventata donna e mamma di tre splendidi figli, Cristian, Chanel e Isabel, frutto del suo amore che dura ormai da anni con Francesco Totti. Sempre bellissima e in perfetta forma, Ilary Blasi non ha mai parlato di ritocchini. La conduttrice si mantiene in forma allenandosi e seguendo un’alimentazione sana. Tuttavia, secondo Striscia la Notizia, la conduttrice avrebbe ceduto al fascino dei piccoli ritocchi. Ilary Blasi non ha mai confermato i presunti interventi di chirurgia plastica. Secondo Striscia la Notizia, tuttavia, si sarebbe concessa dei piccoli ritocchini

Gilles Rocca sta male: si ritira dall'Isola dei Famosi 2021?/ Intervengono i medici..

STRISCIA LA NOTIZIA SVELA I PRESUNTI RITOCCHI DI ILARY BLASI

Confrontando l’immagine di Ilary Blasi di ieri e quella di oggi, Striscia la Notizia ha notato una leggera differenza nelle labbra. Rispetto al passato, quelle che la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2021 sfoggia oggi sono leggermente più gonfie. In passato si era parlato di un trucco semipermanente che avrebbe come effetto un gonfiore maggiore delle labbra. Secondo Striscia, inoltre, si sarebbe sottoposta ad una mastoplastica additiva al seno. Interventi che Ilary non ha mai confermato. L’immagine della Blasi, rispetto al passato, è sicuramente diversa per il biondo platino che sfoggia e per la diversa forma delle sopracciglia. Inoltre, anche il trucco è cambiato donandole un’immagine differente rispetto a quella che sfoggiava all’inizio della sua carriera. Quel che è certo, dunque, è che la Blasi resta un’icona di bellezza, tra le donne più ammirate sia dagli uomini che dal gentil sesso. Cliccate qui per vedere il servizio di Striscia la Notizia.

Giovanna Abate "Akash Kumar ha mentito?"/ Parpiglia rivela di chat segrete e lei...

LEGGI ANCHE:

Isola dei Famosi 2021/ Diretta, eliminato Brando Giorgi o Francesca Lodo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA