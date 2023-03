Ilary Blasi: é rottura con Bastian Muller prima de L’isola?/ La verità é social

L’isola dei famosi 17, Ilary Blasi e il sospetto fidanzamento con Bastian Muller: esplode il gossip

Manca sempre meno al via a L’isola dei famosi 17, che la chiama al rinnovato ruolo di conduttrice del reality show, e intanto Ilary Blasi pare ufficializzare la coppia che con Bastian Muller forma da ormai ex di Francesco Totti, per la cronaca rosa. Non solo fa parlare di sé per la riconfermata conduzione che l’attende al timone del reality made in Honduras, che salvo cambiamenti repentini nei palinsesti TV delle reti Mediaset é atteso in partenza nella primavera 2023. Ilary Blasi é al centro dell’attenzione mediatica anche per gli affari di cuore, reduce dalla separazione con Francesco Totti, segnata dopo 20 anni di relazione, un matrimonio che ha fatto sognare e ha appassionato gli amanti del gossip con i tre figli Cristian, Isabel e Chanel avuti dall’ex consorte sportivo. Questo accade dal momento che nell’ultimo periodo gli esperti del gossip la vedono sempre più vicina al sospetto nuovo compagno ufficiale, l’imprenditore dalle origini tedesche Bastian Muller, senza una conferma della diretta interessata. E dopo un primo bacio tra i due presunti fidanzati ufficiali, diventato di dominio pubblico per effetto di una paparazzata, pubblicata su Chi magazine, sarebbe ora la diretta interessata ad avvalorare il sospetto generale che lei abbia dimenticato l’ex bomber calciatore della magica Roma per il fascinoso Bastian Muller. Questo, infiammando il gossip sul conto della sua vita privata, quando lei é prossima al debutto alla conduzione de L’Isola dei famosi 17, in partenza dal 17 aprile 2023.

Ilary Blasi: é finita con Francesco Totti?/ Il gesto che non lascia dubbi

Sono, nel dettaglio, dei gesti social che vedrebbero Ilary Blasi confermarsi felicemente innamorata del misterioso imprenditore nel campo delle costruzioni. Riattivatasi tra le Instagram stories, l’ex di Francesco Totti ha fatto sapere agli internauti di essere in volo per la destinazione della città di lui, Francoforte. Ma questo non é l’unico particolare web a destare nel web l’ipotesi che la conduttrice si sia data alla fuga d’amore con Bastian Muller, di diversi anni più giovane di lei. In replica a chi tra gli internauti scommetterebbe che la presunta coppia possa rivelarsi un fuoco di paglia, spento sul nascere, giungono ora dal web ulteriori curiosi particolari.

Alvin contro Ilary Blasi su Instagram?/ "Ancora una goccia e il vaso trabocca", ma...

Ilary Blasi si lascia immortalare a bordo di un’auto, con il misterioso lui…

Sempre tra le stories, lei si é lasciata immortalare mentre stringeva la mano di un uomo tra le dita impreziosite alle unghia dallo smalto nero e il misterioso lui era alla guida di un auto, la lussuosa Audi R8 (modello sportivo da 180 mila euro di base più accessori). Il che antecede una terza ed ultima story sibillina dalla caption “date night”, che alluderebbe ad un invito a cena tra i due sospetti fidanzati ufficiali, con tanto di vista panoramica dall’alto di un grattacielo

Tutti particolari social, quelli che trapelano dall’account della conduttrice attivo su Instagram, che potrebbero preludere all’ufficializzazione del fidanzamento della 41enne con il 36enne. E chissà se la bella e brava Ilary riuscirà a coniugare gli impegni professionali, come l’attesa conduzione de L’Isola dei famosi, con il tanto chiacchierato nuovo amore.

Francesco Totti e Ilary Blasi, salta la separazione consensuale/ Cosa sta succedendo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA