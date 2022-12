Ilary Blasi e Totti, capodanno coi nuovi partner/ Noemi e Francesco non sono soli…

Ilary Blasi e Francesco Totti, capodanno lontanissimi: lei in Thailandia, lui diretto a Miami con Noemi

Primo capodanno coi nuovi partner per Ilary Blasi e Francesco Totti. Sembra ormai passato un secolo da quando la conduttrice e l’ex capitano della Roma si amavano alla follia, trascorrendo l’uno a fianco dell’altro le principali festività natalizie. Quest’anno, ovviamente, saranno lontanissimi e coi nuovi fidanzati al proprio fianco. A tal proposito, Ilary Blasi si trova già da diversi giorni in Thailandia, a Bangkok, mentre Francesco è stato pizzicato assieme a Noemi Bocchi e alle figlie Chanel e Isabel all’aeroporto di Fiumicino, pronti per imbarcarsi sul volo diretto a Miami.

Francesco e Noemi, dunque, non saranno soli in questo ultimo dell’anno, una data che tra le altre cose segna anche il loro primo anno insieme. Si festeggia, sì, ma con moderazione e senza troppe smancerie. All’appello manca il figlio di Totti, Christian, che pare trascorrerà il capodanno con la sua fidanzata Melissa e forse insieme ad altri amici.

Tornando alla conduttrice, non ci sono stati nuovi aggiornamenti sui suoi canali social e quindi presumiamo che si trovi ancora a Bangkok, dove appunto dovrebbe festeggiare l’arrivo del nuovo anno con l’imprenditore tedesco Sebastian Muller, ovvero il “vichingo” che le avrebbe rubato il cuore e con il quale si starebbe frequentando seriamente da qualche mese.

Nei post che Ilary Blasi ha condiviso sui propri account, ovviamente, non appare mai nessun uomo al suo fianco, ma la sensazione è semplicemente che la conduttrice non abbia molta voglia di sbilanciarsi sul proprio privato. Chissà se nei prossimi giorni cambierà idea, magari mostrandosi al fianco del suo nuovo amore, in una delle tante location da urlo della meravigliosa Thailandia. Gli appassionati e i fan attendono trepidanti indizi dai social, il gossip è pronto ad accendersi per l’ultimo dell’anno.

