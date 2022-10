Ilary Blasi e Totti, prima udienza in tribunale/ “Tesoro da 1 milione nella cassetta”

Dalle cronache rosa al tribunale: la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti approda in aula nella prima udienza di oggi che, riporta Il Messaggero, si apre presso il Tribunale civile di Roma nel massimo riserbo possibile. Un primo step che dovrebbe avere come oggetto il presunto “tesoro” degli ex coniugi finito al centro di una vera e propria battaglia mediatica e legale che li vede contrapposti, tra frecciatine e reciproche richieste di restituzione di beni preziosi.

Ilary Blasi si trasferisce a Milano dopo l'addio a Francesco Totti?/ L'indiscrezione

Da una parte ci sarebbe la collezione di Rolex che l’ex calciatore si sarebbe visto sottrarre dalla conduttrice – da lui accusata di avergli svuotato la cassetta di sicurezza – per un valore di circa 700mila euro più altri oggetti che porterebbero tale cifra a sfiorare il milione, dall’altra una costosa sfilza di borse e scarpe griffate che lei chiederebbe indietro. Gioielli e accessori di lusso, però, sarebbero soltanto una piccola parte della “materia” di scontro tra Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la fine del matrimonio. Secondo quanto riportato ancora dal quotidiano, Ilary Blasi avrebbe inoltrato un ricorso per riavere le sue cose, istanza a cui Francesco Totti potrebbe immediatamente replicare puntando sull’affaire Rolex.

Francesco Totti esce allo scoperto sui social con Noemi Bocchi/ E cantano "Grazie Roma..."

I beni al centro del braccio di ferro tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Nella battaglia legale infuocata tra Ilary Blasi e Francesco Totti, quindi, si partirebbe proprio dai beni preziosi che entrambi oggi vorrebbero riavere nelle proprie mani dopo frecciatine, j’accuse e affondi reciproci. Il Messaggero riporta quello che sarebbe il valore dei gioielli e degli accessori che gli ex coniugi si sarebbero sottratti a vicenda prima che il caso separazione diventasse di dominio pubblico. Ilary Blasi, secondo il quotidiano, chiederebbe indietro le sue borse costosissime e le scarpe, ugualmente griffate, che l’ex capitano della Roma le avrebbe preso dopo aver scoperto che la cassetta di sicurezza sarebbe stata svuotata. All’interno si sarebbe aspettato di trovare i suoi amatissimi orologi Rolex, che invece sarebbero “spariti”.

Francesco Totti ricorda il padre morto Enzo, vittima del Covid/"Due anni senza di te"

Una borsa, in particolare, secondo Il Messaggero sarebbe al centro delle richieste della conduttrice. Si tratterebbe di una Hermès in coccodrillo, modello Birkin, del valore di circa 300mila euro e parte di un consistente bagaglio di accessori extra lusso. Intorno ai 700mila euro, invece, quello stimato per la collezione di Rolex di Francesco Totti finita di prepotenza al centro della querelle. Una “guerra” senza sconti che si combatterebbe anzitutto dalle trincee di una cabina armadio e di una cassaforte…











© RIPRODUZIONE RISERVATA