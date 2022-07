Ilary Blasi, estate da sigle dopo l’addio a Totti/ Dallo sport agli aperitivi: come ‘dimentica’ Francesco

Ilary Blasi in vacanza da single: le abitudini e passioni della conduttrice

È un’estate diversa, sicuramente non facile per Ilary Blasi. La conduttrice 41enne è sotto i riflettori da settimane dopo l’annuncio della fine del matrimonio con Francesco Totti ma ha deciso di allontanarsi, per quanto possibile, da occhi e bocche indiscrete e godersi questa estate con i suoi figli. Sotto il sole di Sabaudia, Ilary è in compagnia delle due figlie Chanel (15) e Isabel (6), mentre Cristian è rimasto in città con il papà, e con loro cerca di trascorrere le vacanze mantenendo una parvenza di normalità e serenità. Ma in che modo?

Ci sono alcune passioni alle quali la Blasi – dopo un anno impegnativo anche dal punto di vista lavorativo – si sta dedicando in questi giorni di caldo e alcune abitudini delle quali proprio non può fare a meno. Ecco quali.

Ilary Blasi dopo la rottura con Francesco Totti: dagli aperitivi allo sport

Basta spulciare tra i post e le stories postate su Instagram per scoprire che Ilary Blasi ama fare sport, al quale si dedica regolarmente – a quanto pare – anche in vacanza. Rimanendo in tema, la Blasi si dedica al suo benessere fisico e mentale anche attraverso la pratica dello Yoga. Tuttavia non è così pignola quando si tratta di alimentazione: la conduttrice infatti ama gli aperitivi e il buon cibo accompagnato da un bicchiere di vino. Altra passione alla quale ama dedicarsi, come sottolinea il Corriere dello Sport, è la bici e le lunghe passeggiate in riva al mare o in città su due ruote. Insomma, un’estate allietata da mille passioni che servono, al contempo, ad allontanarla dal gossip sfrenato delle ultime settimane.

