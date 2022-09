Ilary Blasi: estate triste nonostante il sorriso/ Poi ritrova la serenità con Isabel…

Ilary Blasi e un’estate triste

Ilary Blasi ha trascorso un’estate in cui si è concessa numerose vacanze tra la Tanzania, Sabaudia, le Dolomiti e la Croazia. Con lei ci sono sempre stati i figli Christian, Chanel e Isabel, le sorelle e gli amici di sempre documentando il tutto sui social dove ha condiviso foto e video delle location scelte mostrandosi sempre sorridente e in perfetta forma. In realtà, secondo quanto si legge sul settimanale Chi che ha anche pubblicato le foto della cena che Totti e Noemi Bocchi si sono concessi a Terracina, quella di Ilary non sarebbe stata affatto un’estate felice.

Ilary Blasi delusa da Totti: "Non le va giù essere..."/ Chi svela il retroscena...

Dietro il sorriso, la conduttrice nasconderebbe uno stato d’animo triste e deluso per come si è concluso un grande amore coronato non solo dal matrimonio, ma soprattutto dalla nascita degli amatissimi figli Christian, Chanel e Isabel.

Ilary Blasi ricomincia dalla figlia Isabel

“Nonostante la lunga vacanza e le foto felici è stata un’estate molto triste per Ilary.“ – si legge sul settimanale Chi in edicola da oggi, mercoledì 7 settembre. “Costretta a mostrare il sorriso per non far vedere quanto abbia sofferto”, si legge ancora su Chi secondo cui un amore così grande come quello che hanno vissuto Ilary e Totti “sarebbe potuto finire diversamente”.

Totti e Ilary: accordo di separazione vicino/ Nessuna intervista per entrambi: lei...

Rientrata a Roma, così, Ilary si è rifugiata tra le braccia dei suoi grandi amori, i figli Cristian, Chanel ed Isabel. Con quest’ultima è tornata a mostrarsi serena in pubblico accompagnandola a scuola per il primo giorno di prima elementare che ha immortalato con un selfie condiviso tra le storie del suo profilo Instagram.

LEGGI ANCHE:

Francesco Totti e Ilary Blasi: "Vivono di nuovo insieme nella villa all'Eur"/ Scoop…

© RIPRODUZIONE RISERVATA