Ilary Blasi: “Fabrizio Corona? Mai niente tra noi”/ “Totti permaloso”. E su Belen…

Ilary Blasi, ora alla conduzione de L’Isola dei Famosi, è tornata come ospite a Le Iene, programma che ha condotto per molti anni. Nello show ha affrontato il gioco del “Passaparola”, una sorta di quiz in cui si deve rispondere a delle domande su alcuni personaggi senza però fare il nome di chi si sta parlando. Ecco allora che Teo Mammucari ha elencato una serie di nomi, sui quali Ilary ha dovuto dire la propria opinione non appena le è capitata tra le mani la fotografia. Pur non facendo in nomi al momento delle opinioni, si capisce facilmente di chi si sta parlando. Alla Blasi è toccato dire la sua sul marito Francesco Totti, su Alfonso Signorini, Barbara d’Urso, Belen Rodriguez, Fabrizio Corona, Michelle Hunziker e lo stesso Teo Mammucari.

Si parte da Barbara d’Urso: “La conosco da 20 anni circa. C’è sempre stata simpatia tra noi sì. Affetto no, ma perché è una parola impegnativa. Se abbiamo litigato? Ma assolutamente no. Non siamo mai uscite insieme, ma la conobbi durante una vacanza. Professionalmente l’apprezzo e mi piace il suo modo di lavorare. Trovo che sia una grande professionista”. Su Belen Rodriguez, Ilary commenta: “Da 0 a 10 come voto le do 8, non la conosco benissimo. Come professionista le do un 7. Tra noi due sono invecchiata più io. Se c’ho fatto un pensierino? No, nemmeno da ubriaca, però ci siamo baciate. Il suo pregio più grande è che è molto bella. Se mio marito ricevesse un messaggio da questa donna farei delle domande”. Su Fabrizio Corona, la Blasi rivela: “Non c’ha mai provato con me. Non l’ho mai baciato, me manca. Non c’ho mai fatto pensierini, non è brutto, ma non c’ho mai pensato. Come definisco il suo modo di lavorare? Ah perché lavora?”.

Ilary Blasi: “A Totti invidio la moglie. E su Michelle Hunziker…”

Proseguendo il gioco, Ilary Blasi ha dovuto poi parlare di Alfonso Signorini: “Sì, è una persona che stimo; è molto più colta e influente di me. Mi fido? Non mi fido di nessuno. Di persona è molto più simpatica che in tv, è ironica. Mi ha chiamato a volte per farmi i complimenti e pure io lo ho chiamato. Una parola per descriverlo? Molto intelligente”. Non poteva mancare poi la foto del marito, Francesco Totti: “Ci conosciamo da 20 anni. Sì, certo, ci siamo baciati. Questa persona è invecchiata peggio di me. Difetto? Mhh è permaloso, accetta poco le prese in giro. A questa persona cosa invidio? La moglie. Parola per descriverla? Fantasista”.

Passando a Michelle Hunziker, Ilary rivela: “La stimo, forse è più brava di me. Ha sofferto un po’ ultimamente, come professionista le do 9. Sì, l’ho baciata. Teutonica”. Il gioco prevede infine un commento su Teo Mammuccari, lì al suo fianco: “Come professionista 7. Lo conosco da 10 anni, lui è invecchiato peggio di me. Questa persona ci ha mai provato con me? No. Un aggettivo per descriverlo? Tinto” commenta Ilary, con risate da parte del conduttore.











