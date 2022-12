Ilary Blasi felice in amore, dopo Francesco Totti/”Pronta al Capodanno con Bastian..”

Ilary Blasi torna al centro del gossip, con il nuovo amore dopo Francesco Totti: ecco chi è Bastian…

Sulla scia del continuo gossip sulla sua recente separazione con Francesco Totti, Ilary Blasi torna al centro dell’attenzione mediatica, per via del nuovo amore Bastian, e non solo.

A far parlare della popolare e conduttrice de L’isola dei famosi é ora un’amica, che in confidenza con Dipiú magazine, fa sapere che Ilary Blasi abbia ritrovato la felicità in amore, al fianco dell’uomo che é a quanto pare il nuovo compagno di quest’ultima dopo l’ex marito e icona del calcio, Francesco Totti.

«È tornata ad essere felice in amore-fa sapere l’insider alla fonte su Ilary Blasi, che, come rivela un recente e curioso scatto di Chi, che immortala il primo bacio pubblico di lei con l’imprenditore di Francesco Bastian, vivrebbe oggi un periodo di serenità-. Al suo fianco c’è un uomo che la fa stare bene, la fa sorridere e le fa battere il cuore». Ma non é tutto.

Chi si chiede come siano i rapporti intercorrenti tra i due chiacchierati conoscenti intimi, poi, viene a conoscenza di ulteriori particolari: «Ilary ripete di aver passato con Bastian giornate divertenti e meravigliose. È molto presa da questo uomo che, a dispetto del suo aspetto da palestrato, mostra di avere un lato molto tenero, particolarmente affettuoso, doti che Ilary ha sempre ammesso di apprezzare molto».

L’amica di Ilary Blasi – insider – fornisce ulteriori indiscrezioni…

E le indiscrezioni, da prendersi sempre con le dovute pinze rispetto ad una possibile sconfessione delle parti chiamate in causa, poi proseguono sulla più grande delusione che attanaglierebbe Ilary Blasi circa il rapporto con l’ormai ex marito Francesco Totti, che fa ora coppia fissa con la flower designer Noemi Bocchi: “Ilary ha detto di essere rimasta molto male dal modo in cui Totti ha gestito pubblicamente il suo rapporto con Noemi Bocchi. Si aspettava più discrezione, l’atteggiamento l’ha molto colpita al punto da spingerla alla fine a uscire allo scoperto anche lei con Bastian”. Insomma Ilary Blasi non avrebbe digerito la sovraesposizione mediatica del nuovo amore di Francesco Totti e Noemi Bocchi come nuova coppia del gossip made in Italy, che per Ilary sarebbe dipesa da una scelta dell’ex marito di darsi in pasto ai paparazzi, evidentemente. La popolare conduttrice Mediaset starebbe, tuttavia, organizzandosi per un Capodanno 2023 esotico da trascorrere con Bastian, anche perché sarebbe già molto presa da lui e intenta a viversi totalmente l’intimità con l’uomo di Francoforte, lontana da occhi indiscreti. Riuscirà la neo coppia a sfuggire agli obiettivi fotografici dei paparazzi?

