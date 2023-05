Ilary Blasi, filo d’oro saldato sul corpo: pioggia di critiche dal web/ Le immagini che dividono

Ilary Blasi come Marilyn Monroe: ora ha un prezioso per amico

Ce lo insegna Marilyn Monroe con il motto “Diamonds are a girls’ best Friend” e Ilary Blasi concorda in pieno, tant’é che ora la popolare ex moglie di Francesco Totti sfoggia con fierezza un prezioso amico. Sono virali nel web, non a caso, le esclusive immagini in cui Ilary Blasi si lascia immortalare mentre mostra il lavoro ultimato di quella che si direbbe la sua preannunciata nuova tendenza dettata in vista dell’estate 2023 made in Italy.

Come mostra in esclusiva online il video più virale del momento via Instagram, all’indomani di una nuova puntata de L’isola dei famosi 2023 Ilary Blasi si lascia immortalare mentre si fa saldare un gioiello sul corpo, fino ad ultimazione del lavoro estetico. Si tratta di un prezioso compagno di vita, un filo in oro, del valore di 18 carati, che Ilary ha voluto farsi saldare all’altezza del mezzo busto, volto a impreziosire l’ombelico. Immagini, quelle del nuovo trend lanciato dalla popolare conduttrice TV dalla tinta biondo platino, che intanto dividono l’opinione dell’occhio pubblico online, tra le reazioni più disparate. In particolare, tra le reaction degli utenti più critici c’é chi ora taccia la Blasi di opulenza, dal momento che non é ben vista l’ostentazione da parte sua del lusso e il tenore di vita agiato, di cui sarebbe testimonianza il nuovo body piercing.

Web diviso per il gioiello di Ilary Blasi

“lo non ho parole…quando hai i soldi e non

sai come spenderli”, commenta qualche utente attivo nel web, poi, tra gli altri commenti a caldo, emergono ancora le opinioni social: “Comunque chi commenta con “io non ho parole” o cose simili.. l’invidia è una brutta bestia!”- e ancora -.”Ma poi che vi frega a voi quanto spende o come li spende.. non è che spende i vostri soldi.. si spende si suoi quindi VIVI E LASCIA VIVERE”.

Insomma, sembra proprio che la nuova trovata di Ilary Blasi in fatto di stile e in vista dell’estate 2023, sia piuttosto divisiva.

