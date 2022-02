Ilary Blasi flirt con Luca Marinelli?/ L’indiscrezione: uscita in comitiva e poi…

Ilary Blasi e quell’avvistamento sospetto con Luca Marinelli

Fra Ilary Blasi e Francesco Totti è finito l’amore? Se sull’ex capitano della Roma circolano notizie in merito ad una presunta frequentazione con Noemi Bocchi, anche sull’ex letterina negli ultimi giorni si è diffusa la voce di un suo avvicinamento sentimentale a un volto molto noto della televisione e del cinema italiano, definito da Nino Materi su “Il Giornale” come “un bel fusto che sembra l’alter ego del pupone giallorosso”, ovvero Luca Marinelli. Secondo i ben informati, dunque, ci sarebbe una terza persona nella storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Una storia che, dopo vent’anni, sarebbe ormai ad un passo dal capolinea.

Le smentite di Totti arrivate ad un giorno dalla notizia della separazione non sembrano dunque essere servite a molto e nei giorni successivi tutti gli addetti ai lavori che gravitano all’interno dell’articolato universo del gossip si sono adoperati a cercare maggiori informazioni sulla presunta crisi tra la bandiera giallorossa e la presentatrice. I giornali e siti specializzati si sono spinti molto in la per quanto riguarda Ilary Blasi, accostando la showgirl appunto a Luca Marinelli, profilo molto apprezzato della nuova generazione di attori italiani, diventato famoso e conosciuto ai più per il ruolo di antagonista in “Lo chiamavano Jeeg Robot”.

Ilary Blasi sempre più vicina a Luca Marinelli? L’attore è stato visto a cena con lei e la sorella

Il primo quotidiano a fare il nome di Luca Marinelli è stato”Il Corriere della Sera”, che avrebbe avuto conferme su una presenza assidua dell’attore nella vita di Ilary Blasi. Questo è quanto si legge sul quotidiano: “Ilary spesso sarebbe uscita a cena in comitiva con la sorella Melory e altra gente, tra cui Luca Marinelli, fascinoso attore di Lo chiamavano Jeeg Robot e Diabolik”. Chiaramente, il fatto di condividere uno o più pasti con un’altra persona non significa nulla, ma va da sé che, in questo contesto intricato, questo aspetto venga letto come un ulteriore indizio di una situazione familiare non propriamente idilliaca a casa Totti.

Uno tra i motivi della crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe legato anche a questioni economiche e di gestione delle diverse proprietà della coppia. Al momento, purtroppo ,non è dato sapere se queste informazioni siano veritiere o solo delle falsità.



