Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme ad una festa/ Spuntano le foto, qualcosa non torna…

Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi: nuovo scoop

Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme ad festa prima della separazione. A diffondere le immagini sono Dagospia e il settimanale Oggi nel numero in edicola da giovedì 28 luglio in un articolo firmato da Alberto Dandolo. Era ottobre 2021 e l’allora coppia partecipa ad una festa presso il ristorante “La Villa”, zona Monteverde a Roma. Alla festa, anche se a tavoli diversi, c’erano Totti e Ilary con gli amici e Noemi Bocchi il cui nome, all’epoca, non era mai stato accostato all’ex capitano della Roma.

Alla festa era presente anche Alex Nuccetelli, l‘amico di Francesco Totti che, anni fa, fece da cupido proprio a Totti e alla Blasi. “Proprio Nuccetelli aveva scelto di immortalare la serata, un video di circa due minuti che abbiamo ripescato e fornisce ulteriori conferme sulla presenza del trio nello stesso posto, a pochi metri di distanza”, scrive Dagospia pubblicando le immagini di quella serata.

Il retroscena della serata trascorsa insieme da Ilary, Totti e Noemi Bocchi

Le immagini della cena a cui hanno partecipato, prima della separazione, Ilary Blasi e Francesco Totti con Noemi Bocchi presente alla stessa serata anche da in un tavolo diverso, hanno rapidamente fatto il giro del web. Lo scoop firmato da Dagospia e Alberto Dandolo per il settimanale Oggi arriva poche ore dopo la reazione di Francesco Totti che, dopo le indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, sarebbe letteralmente furioso.

La domanda che, ora, il web si pone è: la presenza di Totti, Ilary e Noemi alla stessa cena era casuale? Tra i tre c’era stato uno scambio di battute o Totti e Noemi che si erano conosciuti a settembre, si sono completamente ignorati? Domande a cui non ci sono risposte. Il gossip, dunque, continua, ma presto, Totti potrebbe rompere il silenzio. Cliccate qui per vedere le foto.

