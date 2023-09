Ilary Blasi, frecciatina a Totti e Noemi Bocchi?/ “Sicuro che il Tapiro di Striscia la Notizia sia per me?”

Ilary Blasi: tapiro da Striscia e frecciatina a Totti e Noemi Bocchi?

Ilary Blasi lancia una frecciatina a Francesco Totti e Noemi Bocchi sui social dopo aver ricevuto il tapiro d’oro da Striscia la Notizia nel corso della prima puntata della nuova edizione del tg satirico in onda il 25 settembre? Dopo aver incontrato Valerio Staffelli che ha scelto di aprire la nuova stagione di Striscia la Notizia consegnando il tapiro ad una delle donne più chiacchierate del mondo dello spettacolo italiano, Ilary Blasi ha pubblicato una storia su Instagram mostrando il tapiro posizionato sul sedile dell’auto e ponendo una domanda a Staffelli.

Ilary Blasi, tapiro d'oro da Striscia la Notizia/ "Isola dei Famosi? Non so se la farò. Non ho un contratto…"

La Blasi ha ricevuto volentieri il tapiro da Valerio Staffelli, ma dopo l’incontro con Valerio Staffelli è stata colta da un dubbio: il tapiro era davvero destinato a lei o c’è stato un errore da parte di Staffelli?

Le parole di Ilary Blasi dopo il tapiro d’oro

“Sono in compagnia di un amico speciale. Eccolo qui fresco fresco” – dice Ilary Blasi in una Instagram Story inquadrando il tapiro d’oro appena ricevuto. “Me l’ha portato Valerio Staffelli anche se mi viene un dubbio; Valerio, sei sicuro che era per me? Io qualche dubbio ce l’ho”, dice Ilary.

Francesco Totti e Noemi Bocchi allo stadio guardano una foto di Ilary Blasi/ Cos'è successo, video virale!

Secondo il popolo del web, le parole della Blasi, potrebbero essere una frecciatina a Francesco Totti e Noemi Bocchi che, negli scorsi giorni, sono stati pizzicati mentre guardavano una foto sui social proprio della Blasi. Nelle prossime puntate di Striscia, dunque, Valerio Staffelli consegnerà il tapiro anche a Totti e a Noemi Bocchi?

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi, ultima vacanza con Bastian Muller e le figlie/ Relax in Toscana in un lussuoso resort

© RIPRODUZIONE RISERVATA