Ilary Blasi, frecciatina social a Totti?/ La foto con i figli infiamma il gossip

Ilary Blasi in vacanza, senza Francesco Totti: lo scatto con i figli

Da giorni è sulla bocca dell’opinione pubblica non solo nostrana ma internazionale, la news della rottura tra i consorti storici Francesco Totti (45 anni) e Ilary Blasi (41 anni), annunciata dai diretti interessati in un comunicato diramato in rete. Se da una parte l’ex bomber della magica Roma si è trincerato in un silenzio social tombale rispetto all’affaire personale e familiare che lo coinvolge con la conduttrice de L’isola dei famosi 2022, Ilary invece torna a parlare di sé agli internauti, follower e non, nel mezzo della nuova vacanza. Ebbene sì, la conduttrice tv è volata al caldo in Tanzania. Nonostante l’ufficializzazione della rottura tra i due ormi ex consorti vip giunta a metà luglio 2022, Ilary ha infatti deciso di concedersi una vacanza con i tre figli avuti d Francesco Totti, Chanel, Cristian e Isabel e insieme loro è volata all’estero la sorella di lei, Silvia, che molto probabilmente ha scattato la foto più virale del momento tra quelle delle star italiane.

Ilary e Totti: come vivono la separazione?/ Lei in Africa con i figli, lui ‘sparisce’

Si tratta di uno scatto intimo che ritrae Ilary e i tre figli di spalle, mentre si danno la mano e sono uniti a forma di cerchio, trovandosi lontani dall’Italia. Uno scatto dalla non facile interpretazione per il web e che la Blasi condivide tra le Instagram stories e che potrebbe voler alludere alla voglia della conduttrice tv di ricominciare da zero insieme ai figli, ormai lontana dall’Italia e da Totti. Ilary è l’esempio vivente di una donna indipendente, che può vivere bene anche senza vere un uomo al suo fianco. E’ reduce dal successo della sedicesima edizione de L’isola dei famosi, che ha visto trionfare Nicolas Vaporidis e che lei ha condotto egregiamente con la collaborazione speciale degli opinionisti tv Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Ilary Blasi sexy in vacanza: svolta dopo Totti?/ Fisico da urlo a bordo piscina

I motivi della rottura tra i consorti storici

Ignoti restano ad oggi i motivi legati alla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, anche se dal febbraio 2022 circola incessante la voce secondo cui l’ex bomber avrebbe avviato una liaison top-secret con Noemi Bocchi, una biondina dalle curve mozzafiato 34enne. Una presunta storia di amore e tradimento ai danni di Ilary. Sarà vero?

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi, resort di lusso in Tanzania/ Ecco quanto costa la vacanza da sogno

© RIPRODUZIONE RISERVATA