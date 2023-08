Ilary Blasi, fuori dai palinsesti Mediaset/ Piersilvio Berlusconi cancella L’isola dei famosi e…

Ilary Blasi boccata da Mediaset? Le sorti de L’isola dei famosi

Ilary Blasi é tra le “bocciature” dalle reti TV e streaming Mediaset e con lei esce dai palinsesti dell’azienda anche L’isola dei famosi. Così come anticipa tra le righe nel nuovo numero cartaceo, Oggi magazine, l’ultima edizione del gioco made in Honduras non avrebbe soddisfatto le aspettative maturate relativamente alla linea editoriale, dai vertici Mediaset, facente capo all’Ad Piersilvio Berlusconi.

Tanto che L’isola dei famosi 2023 condotta da Ilary Blasi potrebbe rivelarsi l’ultima stagione del reality show honduregno. L’Amministratore delegato non conferma lo slot della messa in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity de L’isola dei famosi, nei rinnovati palinsesti presentati a luglio 2023 e lo stesso discorso sembra valere per Ilary Blasi, la quale é reduce dalla fine del matrimonio con Francesco Totti. Insomma per Ilary Blasi quello corrente non si direbbe un periodo positivo, né sotto il profilo sentimentale né quello lavorativo. A quanto pare la rivoluzione nelle trasmissioni Mediaset ha come obiettivo di ottimizzare la qualità di informazione e intrattenimento, al netto delle possibili derive trash.

La rivoluzione Mediaset prevede una nuova conduzione per Ilary Blasi?

“Anche gli autori del Grande Fratello Vip sono costretti a sfiancanti provini per formare un cast di livello su esplicita richiesta di Pier Silvio -si apprende inoltre tra le pagine della fonte-spoiler-. L’ultima bocciatura è toccata all’attore Daniel McVicar, in passato tra i volti più noti della soap opera Beautiful. La ragione dell’esclusione? Un contenzioso con la legge italiana”. Insomma, Piersilvio Berlusconi sembra avere le idee chiare sulla nuova linea editoriale di casa Mediaset.

E Ilary Blasi così come Barbara D’Urso, sarebbero le “grandi bocciature” dai palinsesti Mediaset, con Myrta Merlino che subentra al posto della seconda bocciata al timone di Pomeriggio 5, in partenza a settembre 2023. Ma per Ilary Blasi potrebbe tuttavia aprirsi la chance di una nuova conduzione: quella dello spin-off invernale del docu reality sulle tentazioni in amore, Temptation Island winter.

