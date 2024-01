Ilary Blasi fuori dall’Isola dei Famosi?/ “Malumori di Pier Silvio, crisi con Toffanin e sostituta”: lo scoop

Ilary Blasi non tornerà alla conduzione dell’Isola dei Famosi nel 2024? Le ultime indiscrezioni

Ilary Blasi tornerà alla conduzione de L’Isola dei Famosi nel 2024 o verrà ‘tagliata’ da Mediaset? È la domanda che negli ultimi mesi ricorre sempre più spesso, visto l’avvicinarsi della nuova edizione del reality, e alla quale Dagospia sembra aver dato una risposta. Nel suo nuovo report, la fonte definisce “certa, certissima” l’uscita di scena di Ilary Blasi dal programma di Canale 5, “anche perché l’ultima edizione non ha entusiasmato granché lo share”, si legge.

Ad allontanare ulteriormente Ilary dall’Isola e dai favori di Per Silvio Berlusconi sarebbe stato anche il docufilm ‘Unica’, in cui dà la sua versione dei fatti della rottura col marito Francesco Totti. “Un docufilm che irrita non poco l’erede di Silvio, considerando la piattaforma americana in streaming concorrente alla Infinity Tv di Mediaset.” fa sapere Dagospia.

Quando d’altronde, durante una conferenza stampa ai primi di dicembre, Pier Silvio si ritrovò subissato dalle domande sul ritorno di Ilary alla guida dell’Isola, il figlio di Berlusconi dichiarò: “…l’intenzione, a oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo. Dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere”. Un chiaro punto interrogativo, dunque, che lascia aperte varie strade.

Stando a quanto fa sapere la fonte inoltre, “Anche il rapporto d’amicizia che lega l’ex signora Totti e la vicentina Silvia Toffanin […] non pare più così saldo. Una settimana dopo l’uscita di ‘’Unica’’, Pier-Silvia intervista (si fa per dire: nessuna domanda imbarazzante) la sua amica a ‘Verissimo’, ma si comprende benissimo che era scocciata.” Ma chi potrebbe prendere il posto di Ilary alla guida dell’Isola? Dagospia fa il nome di Vladimir Luxuria, rivelando che “Quella di Luxuria è una vecchia fissa di Piersilvio: l’aveva proposta già in tempi passati per la conduzione de ‘La Talpa’”.

