Ilary Blasi fuori dall’Isola dei Famosi?/ “Non ha ottenuto l’approvazione di Pier Silvio Berlusconi”

Dopo il Grande Fratello Vip, anche l’Isola dei Famosi sarebbe finita sotto l’occhio critico di Pier Silvio Berlusconi. Al punto tale che potrebbe essere a rischio la presenza di Ilary Blasi alla conduzione della prossima edizione. A lanciare la clamorosa indiscrezione è il settimanale Nuovo Tv, secondo cui l’analisi di Pier Silvio del reality non avrebbe portato buoni risultati.

“Pier Silvio avrebbe cominciato ad analizzare L’Isola dei Famosi e quello che sta vedendo in queste prima settimane di programmazione non avrebbe ottenuto la sua approvazione“, si legge infatti nel numero in edicola del settimanale. Tra i motivi principali del malcontento di Berlusconi ci sarebbe l’atteggiamento avuto dalla Blasi nel corso delle dirette di questa edizione.

Pier Silvio Berlusconi scontento di Ilary Blasi?

L’atteggiamento di Ilary Blasi, con battute e sarcasmo sulla stanchezza e la voglia di tornare a casa a dormire, potrebbe infatti infastidire il patron di Mediaset: “Piacerà questo atteggiamento a Pier Silvio? – si chiede infatti il settimanale, aggiungendo un dettaglio piccante – Si dice che l’ex moglie di Totti guadagni circa 300mila euro per ogni edizione del programma che presenta dal 2021”.

Stando a questa indiscrezione, che va comunque presa con le pinze, questa potrebbe essere l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi sotto la guida di Ilary Blasi. Non resta che attendere aggiornamenti.

