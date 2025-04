Danilo e Fabrizio Mileto a The Couple: nuova sfida di cultura generale

A The Couple, nella puntata in onda stasera su Canale 5, proseguono le sfide tra i concorrenti che vengono costantemente messi alla prova con vari giochi stimolanti. Tra questi c’è il Tutti contro tutti, una sfida che vede le coppie fronteggiarsi a suon di cultura generale, mettendosi alla prova con domande ed argomenti di varia natura e sui quali hanno studiato nel corso della settimana. Tra i primi a sfidarsi troviamo Benedicta e Brigitta Boccoli, Manila Nazzaro e Stefano Oradei e Danilo e Fabrizio Mileto, già protagonisti nella precedente puntata di “scivoloni” geografici, storici e non solo.

Non va meglio questa sera in tema di astronomia, la categoria che è stata loro affidata da parte delle sorelle Boccoli. I due fratelli hanno avuto a disposizione un tot di secondi per rispondere alla domanda relativa proprio al mondo dell’astronomia e delle stelle, domanda che è stata loro posta da parte di Ilary Blasi in studio: “Qual è il pianeta del sistema solare più vicino al sole?“.

Di fronte a questa domanda i fratelli Mileto hanno non solo sbagliato risposta, pronunciando “Saturno” al posto di “Mercurio”, ma l’hanno anche fornita oltre i secondi messi loro a disposizione da The Couple. A quel punto dallo studio Ilary Blasi si sofferma proprio sulla mancata celerità della coppia, incappando però in uno “strafalcione”: “La risposta è corretta ma il tempo è finito!“. Tuttavia la risposta è ben altra e, per questo, dallo studio emergono bisbigli vari che portano la conduttrice a ritornare sui suoi passi e ammettere l’errore.

“Ah no scusate, la risposta è Mercurio, ce l’ho pure scritto, pensa un po’ come sto messa!“, commenta ironica Ilary, rivolgendosi poi a Danilo e Fabrizio Mileto. “Critico loro e poi… il bue che dice cornuto all’asino!“, facendo “mea culpa” e scatenando le risate in studio. A seguire, tornando al tema del gioco, spiega ai due fratelli: “Comunque, anche se aveste dato la risposta esatta, sarebbe stata fuori tempo, quindi niente“. Il punto, dunque, va alle sorelle Boccoli.