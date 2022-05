Ilary Blasi, gaffe all’Isola dei Famosi 2022: “Tra Carmen Russo…”/ Ironia sul web e…”

Ilary Blasi e la gaffe all’Isola dei Famosi

Ilary Blasi regala una gaffe epica al pubblico di canale al termine della sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Tutto è accaduto quando Ilary Blasi apre ufficialmente il televoto tra i naufraghi di Playa Sgamada scegliendo al pubblico il concorrente da salvare. La Blasi, come accaduto in altre occasioni, comincia ad elencare i nomi finiti al televoto, ma commette un errore che si trasforma in una gaffe che scatena la reazione divertita degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria e diventa virale sul web.

Il televoto tra i concorrenti di Playa Sgamada ha portato all’eliminazione definitiva di Laura Maddaloni. Prima del verdetto, però, il pubblico ha avuto il tempo di scegliere i naufraghi da salvare. Nell’elencarli, però, la Blasi ha confuso i nomi citando quello di una delle concorrenti protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip vinta da Jessica Selassiè.

Ilary Blasi cita Carmen Russo all’Isola dei Famosi 2022 e scatena il web

I concorrenti tra cui il pubblico dell’Isola dei Famosi 2022 doveva scegliere chi salvare erano Clemente Russo, Estefania, Fabrizia Santarelli, Laura Maddaloni e Licia Nunez. Dopo aver aperto il televoto, la Blasi comincia ad elencare i nomi, ma commette un piccolo errore. “Chi vuoi salvare tra Carmen Russo…” afferma e correggendosi subito. In studio, Nicola Savino e Vladimir Luxuria ridono e raggiungono la conduttrice al centro dello studio. “Non ‘ Carmen Russo. Carmen Russo non è una naufraga. E’ a casa, sta bene e non è in Honduras”, ha dice Vladimir mentre la Blasi non riesce a smettere di ridere.

Dopo essersi ripresa, la conduttrice spiega di essersi confusa a causa del cognome. Ilary, così, cita Carmen Russo invece che Clemente Russo. “Ilary sei la numero uno”, “Mi sento male, iconica”, “Sei unica Ilary”, scrivono i fan sotto il video del fatidico momento.













