Ilary Blasi, gaffe con Luca Marini all’Isola/ “Amico di Fariba”, lui “Proprio no!”

Nuova gaffe di Ilary Blasi in diretta all‘Isola dei Famosi 2021. Siamo alla rivelazione dell’eliminato della serata che è tra Fariba Tehrani e Miryea Stabile e, in studio, la conduttrice chiede agli ospiti chi vorrebbero si salvasse. Arrivata a Luca Marini, ex pupo di Miryea Stabile a La Pupa e il Secchione, la Blasi lo presenta come amico di Fariba. Lui prende parola e chiarisce subito che non è così: “Amico di Fariba proprio no. In questo momento io sono totalmente dalla parte di Miryea!” Ilary, però, non capisce di aver commesso un errore e crede nel voltafaccia dell’ospite: “Ma come, non ci credo, colpo di scena!” Quando però in tani le fanno capire la gaffe, la Blasi si corregge: “Ah ma tu sei amico di Miryea! – e scoppia a ridere – Scusa ma quando parla Fariba vado in tilt! Volevo vedere se eri attento….” Lui sorride, poi la Blasi chiede comunque un suo parere su Fariba. Marini allora dichiara: “All’inizio anche io ero un po’ confuso, non la capivo, ma forse adesso inizio a capire un po’ di cose perché il vero cuore è quello che mette Miryea, il cuore di Fariba – che prima dice amica e poi la nomina – forse non è così cuore”.

