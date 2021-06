Ilary Blasi, gaffe con Valentina Persia: “Hai sbagliato buco”/ Imbarazzo all’Isola…

Ilary Blasi non delude il proprio pubblico e durante la semifinale dell’Isola dei Famosi 2021 ha regalato ai telespettatori di canale 5 una delle sue massime. La conduttrice, durante la puntata che ha regalato la finalissima a Matteo, Valentina, Awed e Beatrice che si sono aggiunte ad Andrea Cerioli e Ignazio Moser, i primi finalisti della quindicesima edizione, ha commesso una gaffe che non è passata inosservata ai fans del reality show. Per guadagnarsi la finale, i naufraghi hanno dovuto affrontare una rova di apnea e resistenza. Mentre prendevano posizione, Ilary Blasi, notando il movimento di Valentina Persia, le ha fatto notare l’errore commettendo, però, una nuova gaffe. Con la sua conduzione frizzante, allegra e spontanea, sin dalla prima puntata, la moglie di Francesco Totti ha regalato momenti divertenti al pubblico che, anche ieri sera, hanno apprezzato la leggerezza con cui ha condotto la serata.

La nuova gaffe di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2021

Mentre occupava il proprio posto per affrontare la prova di apnea e resistenza per poter conquistare la finalissima dell’Isola dei Famosi 2021 in programma lunedì 7 giugno, Valentina Persia ha sbagliato posizione. L’errore è stato notato da Ilary Blasi che, in diretta, ha detto: “Hai sbagliato buco, Valentina!“. Ilary si riferiva al foro per respirare, ma le sue parole hanno prontamente scatenato l’ironia del popolo del web. Nel corso della serata, la Blasi ha anche stuzzicato Massimiliano Rosolino. “Massimiliano ma tu ci vai in discoteca? Balli sul cubo?”, ha chiesto la padrona di casa. “Sì, io mi sciolgo”, è stata la risposta dell’inviato che, però, non ha convinto totalmente la conduttrice. “Ma dove vai? Ormai tu vai a svuotà i posaceneri in discoteca“, ha concluso la Blasi.

