Ha preso il via questa sera la prima puntata di The Couple, il nuovo reality di Canale 5 che vede Ilary Blasi alla conduzione e ben 8 coppie di concorrenti in sfida tra loro per accaparrarsi vittoria e montepremi finale. Una partenza vivace e carica di risate e siparietti, soprattutto tra la conduttrice e le coppie protagoniste, una delle quali è formata da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, giovanissima coppia di amici e in passato ex fidanzati.

E, proprio in riferimento al passato sentimentale dei due giovani concorrenti, la conduttrice nell’intervista iniziale domanda loro: “Nella clip avete detto che voi siete stati fidanzati quando eravate più giovani? E poi che è successo? Cos’è andato storto?“. Pierangelo spiega: “Io ho cambiato strada“, mentre Jasmine ironizza in merito alla situazione sentimentale: “E io ho capito di non aver capito nulla in amore!“.

Ilary Blasi a Pierangelo Greco: “Nome particolare, perché?“

Ma il siparietto tra Ilary Blasi e la coppia di concorrenti di The Couple non finisce qui, perché la conduttrice a quel punto domanda meravigliata a Pierangelo Greco l’origine del suo nome, accentuandone la particolarità: “Ma questo nome così particolare, Pierangelo, perché? Non potevo non chiedertelo!“. A quel punto il make up artist risponde divertito: “Perché sono un angioletto! Sono estremamente angelico, mi conoscerete sicuramente!“.

Ma Ilary Blasi ha anche colto l’occasione per un siparietto in studio con Luca Tommassini, opinionista del reality al fianco di Francesca Barra. La conduttrice ha infatti ricordato, con un pizzico di ironia, quanto accaduto al coreografo diversi mesi fa: “Tra l’altro tu hai anche cambiato casa e ti sei trasferito da poco. So che hai anche ricevuto delle visite da parte dei ladri!“. E, in aggiunta, un’altra battuta: “Vogliamo ricordare ai ladri che ci seguono da casa che tutti i lunedì sarai in diretta qui? Così se magari vogliono farsi un giro in più…“.

