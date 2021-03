Ilary Blasi gaffe, svela l’esistenza di Parasite Island/ “Il Visconte Guglielmotti..”

Nuova gaffe per Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2021. La conduttrice commette un grosso errore ma si salva per un pelo dal disastro. La Blasi si è lasciata sfuggire il nome dell’Isola segreta, la Parasite Island, in cui vivono nascosti Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Lo ha fatto dopo aver proclamato vincitori i Burinos nella prima prova della serata e aver annunciato a Brando Giorgi di essere il premio degli avversari: “Tu sei il loro premio Brando, sei il premio di questi vincitori! Farai parte dei Burinos!” ha annunciato la Blasi. A questo punto si è lasciata andare un po’ troppo, finendo nella gaffe: “La tua vita tra i Rafinados è durata poco, come Ferdinando sull’Isola Parasite…”

ILARY BLASI/ "Isola dei Famosi? Non ci penso, altrimenti mal di pancia da clistere!"

Ilary Blasi avvisa Zorzi “Non svelare di Parasite Island!”, poi è lei a commettere la gaffe

Appena citata l’isola segreta, Ilary Blasi si è accorta dell’enorme gaffe e si è tappata la bocca da sola, attendendo un attimo in silenzio per capire se i concorrenti dall’Honduras avessero compreso le sue parole. Il peggio, però, sembra sia stato evitato: i concorrenti non hanno ben compreso, almeno ad una prima impressione, la gaffe della Blasi. E dire che pochi istanti prima di commetterla è stata proprio lei ad ammonire Tommaso Zorzi che quasi se l’era lasciato sfuggire.

