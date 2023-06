Ilary Blasi gela Helena Prestes a L’Isola/ “Piangi per le mie parole? Le ha scritte un autore, non io!”

Helena Prestes piange per le parole di saluto lette da Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi 2023

È Helena Prestes la prima eliminata (provvisoria) della semifinale de L’Isola dei Famosi 2023. Come da prassi, prima di conoscere l’esito del televoto, Ilary Blasi dà il via agli ultimi trenta secondi, durante i quali legge dei saluti speciali per i concorrenti a rischio eliminazione.

Ilary Blasi ricorda Silvio Berlusconi all'Isola 2023/ Lungo applauso in studio: "Non si perdeva una puntata"

Queste sono state le parole lette da Ilary Blasi per Helena Prestes: “Helena, sei arrivata sull’Isola con gli occhi di un agnello e il cuore di un lupo. I tuoi compagni si sono subito accorti di questa doppia anima e hanno cercato di allontanarti in tutti i modi, ma tu sei sempre rimasta in equilibrio su te stessa con lo sguardo rivolto al tuo obiettivo: la vittoria.”

Quanti chili ha perso Helena Prestes a L'Isola dei Famosi 2023?/ Il prima e dopo allarma il web

Ilary Blasi gela Helena in diretta a L’Isola: “Le parole non sono mie!”

Pochi minuti dopo, la conduttrice nota che Helena è in lacrime. Quando le chiede il motivo, la naufraga svela di essere rimasta molto colpita dalle sue belle parole, al punto da ripensare a tutti gli ostacoli affrontati nel corso di queste settimane. Ilary però la gela: “Le ha scritte un autore, non è farina del mio sacco. Non ne avrei scritte di così belle e così buone.” Le parole dirette della conduttrice gelano Helena e scatenano sorrisi in studio e tra gli altri naufraghi.

LEGGI ANCHE:

Helena Prestes nuova leader a L'Isola, perché?/ Pamela Camassa costretta a rinunciare: "Non avevo scelta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA