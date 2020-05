Ilary Blasi gelosa di Totti: “ma la segretaria non era anziana?”/ Lui: “non vedi…”

Pubblicità

Simpatico siparietto tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La showgirl ha deciso di fare una sorpresa al marito andando a trovarlo nella sede della sua società e incontrando per la prima volta l’assistente di cui Totti aveva parlato come di “una signora anziana”. Approfittando dell’inizio della Fase 2, Totti è tornato negli uffici della società di consulenza con cui cerca talenti in giro per il mondo. Gli uffidi della società si trovano all’Eur e Ilary nelle scorse ore ha decido di farci un salto insieme alla figlia più piccola, Isabel. Giunta in sede, la showgirl ha mostrato ai fans, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, l’interno degli uffici. Tuttavia, l’attenzione di Ilary è stata catturata dalla presenza di Domitilla, la giovane assistente del marito.

ILARY BLASI GELOSA DI TOTTI: IL VIDEO SCATENA I FAN

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti l’amore diventa ogni giorno più forte. Sposati da anni e genitori di tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, Ilary e Totti sono ancora molto gelosi l’una dell’altro. La dimostrazione arriva da un video che la showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Dopo aver visto per la prima volta l’assistente personale del marito, Ilary ha detto: “Tu sei Domitilla? Ma Francesco mi aveva detto che eri una signora anziana…”. L’assistente di Totti ha sorriso imbarazzato mentre Francesco, con la figlia Isabel tra le braccia, ha ironizzato. Dopo aver sorriso alla moglie, ha esclamato: “è anziana, non vedi?”. Un simpatico siparietto che ha divertito i fans che hanno immediatamente diffuso il video sui social strappando sorrisi a tutti. Passano gli anni, dunque, ma l’amore e la passione tra Totti e la Blasi crescono.

Ilary Blasi visita a sorpresa gli uffici del marito Francesco Totti, ma l'incontro con l'assistente personale di lui non è dei migliori 🤣🤣🤣 #ilaryetotti #capitano pic.twitter.com/QX8yYqMsfe — Caffè fou fou (@CaffeFou) May 16, 2020





