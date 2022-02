Ilary Blasi, gli spoiler sull’Isola dei famosi 2022/ Data d’inizio e cast

Manca poco al via a L’isola dei famosi 2022, che in barba alle ultime anticipazioni tv partirà in lieve ritardo rispetto alla data di partenza annunciata di recente dai beninformati. O almeno questo è stando a quanto ha anticipato Ilary Blasi in occasione di un nuovo intervento in tv. Alla sua ultima apparizione nel piccolo schermo registrata a Michelle Impossible, la coniuge di Francesco Totti ha presentato cioè, in anteprima assoluta, la rinnovata Isola, preannunciandone la data di partenza, che seguirà alla data della finale del Grande fratello vip in corso.

BACIO MICHELLE HUNZIKER ED EROS RAMAZZOTTI/ Fan in delirio: "Si amano ancora!"

Ilary Blasi appare a Michelle Impossible: il ruolo

Ilary Blasi è tornata a intrattenere il pubblico del piccolo schermo in occasione del debutto di Michelle Impossible, il nuovo one woman show condotto da Michelle Hunziker, previsto per due prime serate su Canale 5. Il ritorno in tv per lady Totti si è registrato nel dettaglio il 16 febbraio 2022, quando incalzata dall’amica e collega Michelle sul suo ritorno imminente alla conduzione de L’isola dei famosi, ha reso nota la data d’inizio del reality honduregno. “Ebbene sì, si comincia con L’isola dei famosi 2022 il 21 marzo su Canale 5”, è stata la dichiarazione della consorte di Francesco Totti.

Michelle Impossible, pagelle 1a puntata/ Hunziker, che ritmo! Ramazzotti "uomo vero" e quei "baci proibiti"

In occasione della nuova apparizione tv, inoltre, Ilary non ha lesinato parole sul conto dell’amica Michelle, parlando in particolare del suo sconfinato amore per il fitness e il trattamento speciale che le riservano i fan, nel non contestarle i nomi dati ai figli: “Lei chiama le figlie Aurora, Sole e Celeste e nessuno mette bocca, io chiamo i miei figli Chanel, Cristian e Isabel e mi criticano”. Inoltre, Ilary ha sorpreso Michelle riservandole un appassionato bacio stampo saffico, diventato virale nel web, per un’ospitata da special-guest esplosiva: voto 8.

Il papabile cast e le altre anticipazioni tv de L’isola dei famosi 2022

L’isola dei famosi 2022 potrebbe andare in onda per due appuntamenti settimanali, previsti il lunedì e il giovedì, e partirà subito dopo la fine del Gf vip 6 in corso. Fra i concorrenti papabili del reality honduregno potrebbero confermarsi Matilde Brandi, Nicolas Vaporidis, Floriana Secondi e Alex Nuccetelli, come naufraghi singoli. Tra i naufraghi in coppia e da concorrente unico potrebbero rivelarsi invece Carmen Di Pietro con il figlio, Ilona Staller AKA Cicciolina con il figlio, Guendalina Tavassi con il fratello e Lory Del Santo con il fidanzato e Jeremias Rodriguez con il padre. Per la quota opinionisti in studio pare siano saltate le trattative con Vladimir Luxuria e sarebbe invece potenzialmente confermato Nicola Savino e come inviato è in pole position Alvin. Per la quota opinionisti, Ilary avrebbe rinunciato ad Amanda Lear e Soleil Sorge, entrambe rifiutate a quanto pare dalla produzione Mediaset, stando alle perle di gossip lanciate dall’autore tv Gabriele Parpiglia.

MICHELLE IMPOSSIBLE, 1A PUNTATA/ Diretta: Serena Autieri "Ci siamo conosciute così.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA