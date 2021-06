Ilary Blasi/ Il commosso ricordo di Enzo, padre di Francesco Totti: “La sua morte violenta e crudele”

Ilary Blasi ha da poco chiuso con successo la sua edizione dell’Isola dei Famosi 2021. Il suo essere spontanea (e per alcuni un po’ burina) ha conquistato il pubblico che ha seguito con affetto il programma in questi mesi. Proprio perché reduce di questo successo, sabato la ritroveremo a Verissimo protagonista delle storie che vanno in onda il sabato pomeriggio in quest’ultimo mese di programmazione. Quello che vedremo però è l’intervista dello scorso marzo, il momento in cui la bella conduttrice parlerà per la prima volta anche di quello che è successo al suocero, Enzo, padre di Francesco Totti, morto per via del Covid lo scorso anno. Commossa e con gli occhi lucidi, la conduttrice ha affrontato il discorso: “Io credo che uno non è mai pronto alla morte di un genitore. Non c’è un momento in cui sei pronto, non c’è un modo o un tempo. Ma questo modo in cui è successo a mio suocero è stato veramente crudele, violento.. Non hai neanche il tempo di realizzare e capire quello che sta succedendo, quindi non te ne fai proprio una ragione. Ad un certo punto è un buco nero, non sai più niente, non lo puoi sentire non lo puoi toccare…”.

Ilary Blasi a Verissimo parla della morte del suocero Enzo e della sua famiglia

Nella sua lunga intervista, Ilary Blasi ha parlato poi anche dell’amore e dell’equilibrio che regna nella sua famiglia con la speranza che i figli possano essere lo specchio del suo buon lavoro con loro. La lunga chiacchierata con l’amica Silvia Toffain coinvolge poi anche la sua amata nonna Marcella, una grande donna e punto di riferimento in famiglia. Ilary Blasi è sicura che proprio questa sua famiglia unita in cui regna l’amore possa essere un collante anche per il futuro, cos’altro racconterà della sua vita e della sua carriera?

